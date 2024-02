Faltan luces en el horizonte

Van cayendo las hojas del calendario como copos de nieve en la Antártida y sigue haciendo mucho frío en el gélido ambiente del fútbol extremeño de Segunda Federación. No se atisban luces al final del túnel y esto marcha ya por la cuarta jornada de la segunda vuelta. Está más que confirmado que nos espera unos últimos meses de atroz sufrimiento por la parte baja para los cinco equipos extremeños. Y no sólo por cómo luce ahora la clasificación, sino por las sensaciones que se desprenden de los equipos tras consumir también el mercado invernal.

Villanovense, Cacereño y Llerenense son los únicos fuera del descenso, pero sólo un punto por encima del puesto que marca el playout y sólo tres por encima del descenso que ahora marca el San Fernando de Canarias. Los tres se dejaron puntos esta pasada semana.

Racha preocupante

El Llerenense sumó su cuarta derrota consecutiva de la temporada en una racha que empieza a preocupar en la Campiña Sur. El colchón de puntos que había logrado se ha reducido hasta el límite y lo peor es que el equipo ha perdido el rumbo del gol. No ha marcado en los últimos cuatro envites, pese a haber generado un enorme caudal de oportunidades. Ante el Navalcarnero, el palo evitó el tanto de Quezada, que luego por agresión fue expulsado y se perderá el derbi ante el Villanovense del próximo domingo, a las 12.00 horas. También se lo perderá Iker, que vio la quinta amarilla de la temporada. Por cierto, mala derrota ante un rival directo con el que el Llerenense también pierde el golaveraje particular. De momento, Luismi Álvarez no pierde la compostura, pero sabe que tiene que mover fichas y pulsar otras teclas para cambiar la dinámica.

Otro que no anda bien, claramente, es el Cacereño. Desperdició otro partido en casa y no pudo tumbar a un buen Mensajero, que marcha en penúltima posición, que se topó con un acertadísimo Izan. La irregularidad del Cacereño comienza a ser muy preocupante. No parece que el mercado invernal haya dado un salto excesivamente cualitativo a su plantilla. Y se avecinan meses largos con partidos muy complejos. Para empezar, el domingo toca visitar Matapiñoneras, el campo del nuevo líder, el Sanse.

Y preocupado debería estar también el Villanovense, que cocinó una de esas derrotas que dejan señalados a más de uno por el contexto en el que se produjo. Perder en Montijo, sobre el papel, no debería ser un drama. Pero hacerlo ante un equipo limitado, plagado de juveniles y con una depresión en lo deportivo descomunal, hace que cualquier aficionado serón esté preocupado. De hecho, las redes ardieron tras el partido por el planteamiento de partido del conjunto serón en Montijo y la falta de puntería para terminar rescatando puntos. Como le ocurre al Cacereño, el Villanovense no da con la tecla de encadenar dos o tres victorias seguidas que sirvan para cambiar el estado de confianza.

Muy malos números en Badajoz

En el Badajoz tampoco están para tirar cohetes después de un nuevo empate sin goles ante el Illescas. En un análisis en caliente, cualquiera podría comentar que el Badajoz, en esta ocasión, no ganó por pura mala fortuna. Pero es que ya son 10 partidos seguidos sin ganar. En una hipotética clasificación de las últimas 10 jornadas, el Badajoz sería penúltimo. Sólo seis puntos de 30 posibles. Los números de Iñaki Alonso son peores que los de David Tenorio. Éste último hizo seis puntos en siete partidos. Alonso ha hecho sólo 13 puntos en 14 partidos. Y todo eso con un proceso de mercado de fichajes tirado ya por la borda. La duda es qué hacer ahora: cambiar de entrenador o jugársela hasta el final con el técnico vasco. El próximo domingo, partido crucial en Canarias ante el San Fernando.

Y todavía tiene pulso el Montijo, que gana cuando menos se lo espera uno, aunque en la cabeza de todos está más cerca el descenso que la salvación. Hasta en la mente del siempre coherente Emilio Tienza, su entrenador, que ya avisa que «esto no es el FIFA. Aquí habrá lesiones y sanciones y no podemos estar todos. Y con esto también tenemos que ir contando en próximos partidos». De momento, el Montijo cumple con su cometido de ser competitivo. Y así hasta dónde le dé. Lo que está claro es que el sufrimiento se ha instalado en nuestro fútbol. Y no hay plazas de salvación para todos.