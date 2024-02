«Estamos en la vigésima jornada, en el sexto mes de competición. Todos los clubs han probado ya el amargo sabor de la derrota… ¿Todos? No, un equipo repleto de irreductibles jugadores resiste, todavía y como siempre, en cada partido, por duro y complicado que se ponga. Y la vida no es fácil para sus rivales, incapaces después de 20 encuentros de superarles…». No son los irreductibles galos creados por René Goscinny y Albert Uderzo en Asterix y Obelix, es el irreductible Coria, ya único equipo invicto en categoría nacional tras el tropiezo este pasado domingo del Conquense (grupo 18), el que hasta el momento era capaz de aguantar el ritmo del equipo entrenado por Miguel Ángel Ávila.

Hasta el parón navideño eran tres los equipos que aguantaban el paso del Coria. Los canarios Lanzarote y Unión Sur Yaiza (grupo 12) y el castellanomanchego Conquense. Pero entre los 496 equipos de categoría nacional (Primera, Segunda, Primera Federación, Segunda Federación y Tercera Federación) ya solo mantiene el cero en el casillero de derrotas el Coria. «Es un orgullo ser el único de casi 500 equipos que aún se mantiene invicto. Esto quiere decir que las cosas se están haciendo bien», señala Aurelio Gutiérrez, Lely, el feliz presidente del club celeste.

Líder por primera vez

Hasta ahora seguir invicto no le había servido al Coria para ser primero del grupo extremeño de Tercera Federación (14). Pero eso ha cambiado tras este domingo, en el que los celestes golearon 5-0 al Calamonte. Ese resultado, unido a la derrota del Don Benito en Arroyo de la Luz (2-1), le ha servido para asaltar el liderato.

Pero todo el camino no ha sido de color de rosa para el Coria hasta llegar en la situación en la que se encuentra. Es cierto que no ha habido derrotas, pero en el segundo mes de competición hubo varios empates seguidos (cuatro) que podían haber hecho aflorar algunos miedos. «Al principio tuvimos una racha de empates contra equipos con los que no deberíamos haber empatado, de esos que a priori eran más fáciles, y encima en casa. Tuvimos tres empates como locales seguidos, pero las cosas hay que afrontarlas como vienen», dice Lely que niega que surgieran dudas. «Sabíamos que 34 semanas es un tiempo muy largo y nunca iba a ser todo un jardín de rosas y que siempre habrá un momento complicado. Esperemos que no haya otra racha negativa. Sabíamos que el equipo estaba bien hecho y que tarde o temprano iba a funcionar».

Su mejor racha ha sido de seis victorias seguidas, seis encuentros en los que dejó su portería a cero en cuatro ocasiones. En las 20 jornadas disputadas el Coria no ha recibido gol en más de la mitad, 11. No es, sin embargo, el equipo que menos goles encaja en el grupo extremeño de Tercera, privilegio que ostenta el Don Benito, segundo clasificado, con 9. De lo que sí puede presumir el Coria es de ser el más realizador con 43 dianas. Destacan en esa faceta dos futbolistas, Juanjo Chavalés y Adri Mercadal, con 11 goles cada uno.

A por el ascenso directo

De lo que tampoco duda Lely es de que estar invicto está bien, pero lo importante es el ascenso. «Esto no vale de nada. Las notas hay que verlas en mayo, que es cuando hay que decirse: ‘ahora sí estoy primero y ahora asciendo’. Eso es lo que buscamos. Todos estos títulos honoríficos de campeón de invierno y cosas de esas son tonterías y chorradas».

En La Isla aún escuece el descenso de la temporada pasada, sobre todo porque, como dice el presidente, la Segunda Federación «es la categoría que como club y como ciudad debería tener el Coria».

«El sueño que tenemos es volver, no solamente el mío, sino de toda la junta directiva, del cuerpo técnico, jugadores y afición, y yo creo que es lo que estamos deseando y por lo que estamos trabajando. Nunca debimos haber perdido esa categoría», se sincera el dirigente, que a pesar de todo lo bueno que ahora está viviendo el Coria opta por la cautela. «Estamos muy contentos, pero no hemos conseguido nada, hay que seguir trabajando y luchando. El objetivo final se ve en mayo, y el 12 de mayo queremos estar en esta posición. Queremos el apoyo de todos. Ahora mismo estamos en buena sintonía. Vamos a intentar seguir igual» dice un dirigente que quiere el ascenso directo, nada de eliminatorias. «Que descansemos y preparemos todo para la temporada que viene».

De momento, la próxima parada del Coria será en Pueblonuevo, este domingo a las 12.00 horas.