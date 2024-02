El Mérida asume que empatar no será suficiente para salvarse

El Mérida sigue mejorando su nivel competitivo, apoyándose en los nuevos fichajes (el domingo fueron titulares cinco de los seis), y acumula dos jornadas consecutivas puntuando, pero sumando empates se antoja imposible conseguir la salvación, pues en esta jornada se ha alejado a siete puntos, pero se ha metido un equipo más en la pelea, el San Fernando.

El Mérida fue capaz de remontar un 1-0 en contra con los goles de Sandoval y Mizzian, destacando también Javi Martín como asistente en ambos tantos, sin embargo, un penalti absurdo de Damián dio lugar al empate final que muy cerca estuvo de deshacer el equipo romano en la última acción del partido a balón parado. Al final, un 2-2 que se considera insuficiente.

El Mérida volvió a verse perjudicado por una decisión arbitral, pues tan claro como el que se cobró a favor del Antequera, lo hubo en la primera mitad a favor de los emeritenses. Al final del encuentro, David Rocha, entrenador romano, se mostraba satisfecho por cómo había competido su equipo.

Es el equipo que marca el descenso, aprovechando las derrotas del Linares y del Atlético Baleares, los tres con 18 puntos, pero se alejan a siete tanto del Sanluqueño como del San Fernando. El choque también dejó la lesión de Sandoval que tuvo que ser sustituido tras marcar el empate.

Presentaciones

Otros de los nuevos y que tuvo una buena actuación, especialmente destacable su disparo al larguero desde fuera del área en la primera parte, «que hubiera sido el estreno soñado», fue Juanjo Sánchez, quien, en su acto de presentación llevado a cabo este lunes en el club ha afirmado que «compitiendo como hicimos en Antequera pocos puntos se nos van a escapar». En lo personal, «me encontré muy bien y las sensaciones fueron buenas. Me sentí muy integrado».

Por otro lado, Mizzian, que tuvo debut goleador y que mostró las alternativas que le puede dar al equipo, también ha sido presentado en el mismo acto y ha declarado que «el equipo está muy centrado en conseguir el objetivo, nos fuimos muy dolidos, pero desde el primer día que he llegado me siento muy identificado con ellos, porque el año pasado lo viví con el Ceuta. No tenemos margen de error, aconsejo que tenemos que estar unidos y así se podrá conseguir». A pesar del gol, «me voy con sabor agridulce, porque pudo haber sido el de la victoria». De cara al partido del domingo (20.00 horas) en Valdebebas, el delantero destacó un dato personal. Tras salir de la cantera merengue, «siempre que he ido allí he ganado, la temporada pasada 0-3». Además, entiende que puede jugar junto a Chuma, que volverá esta semana tras su sanción, «porque somos delanteros diferentes».