El Villanovense pierde fuelle en el inicio de la segunda vuelta

Las primeras cuatro jornadas de liga de esta temporada no fueron especialmente buenas para un Villanovense que ha ido a trompicones hasta ahora encadenando victorias, empates y derrotas sin ningún tipo de lógica.Los de José González ‘Gus’ han ganado partidos en los que no han hecho grandes méritos para merecer premio y han perdido partidos cuyos méritos fueron suficientes para haberlos ganado. Aún así, tras las cuatro primeras jornadas de la segunda vuelta ya se puede decir que este inicio no mejora, ni siquiera iguala, al de principio de temporada.

Las derrotas ante Talavera, Gimnástica Segoviana y Montijo dejan en tres escuetos puntos el botín cosechado hasta ahora. Todo ello en un mes de enero que se ha saldado, al menos, con dos victorias. Si bien, el objetivo de los serones no era sino el de hacer un gran mes para dar un salto cualitativo en la clasificación. «Enero será decisivo para ver a lo que podemos optar», decía en diciembre Rafa Ocaña, director deportivo. Ahora, ya en febrero, y con menos puntos que a estas alturas en la primera vuelta (sumaron cuatro puntos con una victoria y un empate), el Villanovense parece estar destinado a luchar por la salvación y no pasar muchos apuros. Faltan luces en el horizonte Por ahora los serones son décimos con 26 puntos, tres por encima de los puestos de descenso en una semana en la que reciben a un Llerenense que no pasa por su mejor momento y que encadena cuatro derrotas consecutivas. Todo un derbi extremeño que puede dejar especialmente herido a uno y ayudar a coger aire al que salga victorioso este domingo en el Municipal Villanovense.