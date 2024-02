Al Cacereño le sienta bien el líder

Hay partidos en los que no hace falta ningún tipo de motivación extra para los futbolistas. Lo repiten mucho los entrenadores. Unas veces es por la trascendencia del encuentro. Otras, por la entidad del rival o su situación en la tabla. Algo de esto último puede estar pasándole al Cacereño, que no acaba de despegarse de abajo, que no halla la continuidad necesaria en su juego para sumar dos victorias consecutivas, pero que cada vez que esta temporada se ha enfrentado al líder del grupo 5 de Segunda Federación ha salido victorioso.

De momento, son dos las veces que el decano del fútbol extremeño se ha enfrentado al equipo que marchaba en primera posición: al Talavera en la décima jornada y al Illescas en la decimosexta. Este domingo a los verdes le espera de nuevo el líder del grupo, en este caso el Sanse. El pasado 4 de noviembre el CPC visitó Talavera de la Reina en una situación delicada. Seis días antes había encajado su tercera derrota seguida como local y las alarmas empezaban a ser de preocupante tono rojizo. Sin embargo, en el Municipal El Prado los verdes hicieron uno de sus mejores partido hasta ahora. Tellechea adelantó a los verdes en el minuto 15 y Lolo Plá (hoy en las filas del conjunto castellano manchego) dejó en la recta final del encuentro en nada la reacción del Talavera a la salida de los vestuarios. Al final, un 1-2 que calmaba los ánimos en el Cacereño. El segundo líder con el que se encontraron los jugadores de Julio Cobos fue el Illescas en el último partido del 2023. Fue en el Príncipe Felipe, donde al CPC le estaba costando, y aún sigue así, sumar resultados positivos. No fue un duelo vistoso, pero un gol de Iván Fernández en la prolongación del primer tiempo permitió a los verdes marcharse a las vacaciones navideñas con buenas sensaciones (1-0). Era la segunda y por ahora última victoria como local. Este domingo toca un nuevo líder, un Sanse que lleva ya dos jornadas instalado en lo más alto de la clasificación (con los mismos puntos que el Numancia) y que ha sumado 17 de los últimos 21 puntos en juego. Un hueso duro para el Cacereño que tiene la motivación extra necesaria para volver a llevarse por delante al primer clasificado.