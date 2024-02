Un acuerdo de última hora entre el Club Voleibol Almendralejo y la empresa de gestión integral de residuos, Natuyser, ha salvado la temporada de los dos principales equipos del voleibol almendralejense que juegan en categorías nacionales.

Un adelanto económico realizado por la empresa ha desbloqueado la situación para afrontar cuatro salidas en los próximos 15 días que eran prácticamente inasumibles para las arcas de Almendralejo. El equipo femenino tenía que jugar en Tenerife por partida doble, mientras que el equipo masculino tenía también que desplazarse a Canarias y Galicia. Tres de esos cuatro partidos son en Canarias, en plena época de carnavales, por lo que los billetes de avión se triplicaban para los jugadores y cuerpo técnico.

Ya de por sí el presupuesto del Voleibol Almendralejo para esta temporada estaba más que justo, pero esto suponía un palo definitivo. De hecho, el club se había planteado no ir por no poder afrontar costes de inmediato. De haber sido así, la Federación Española, con dos incomparecencias, podría haber decretado la expulsión de ambos equipos, los chicos de la Superliga 2 y las chicas de la Primera Nacional. Pero podrán jugar.

“Es un gesto que no olvidaremos. Estamos al límite y no podemos afrontar más gastos a corto plazo. Yo, personalmente, ya no podía ayudar más. Había que buscar soluciones o abandonar”, decía el presidente del club, Luis Miguel Díaz.

Los dos equipos pelean por la zona de permanencia esta temporada, después de haber rozado la gloria el equipo masculino con un ascenso fallido a la máxima categoría que se escapó en el último encuentro.