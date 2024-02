El Cáceres, pendiente del mercado, intenta rentabilizar su transición

Casi al mismo tiempo en el que los premios Goya se entregan en Valladolid, al Cáceres Patrimonio de la Humanidad le espera una tarde-noche de cine a orillas del Pisuerga. Visita este sábado al UEMC Valladolid a las 19.00 horas sin saber si va a protagonizar un peliculón --la ‘obra maestra’ que sería ganar ante un grande de la LEB Oro su primer partido a domicilio de la temporada-- o bien si volverá a escenificar un film de terror.

Imposible preverlo. En el segundo partido de Arturo Álvarez en el banquillo verdinegro, el equipo se debate entre el trabajo que conlleva coger las nuevas ideas del entrenador y la certeza de que el club está trabajando en la reforma de la propia plantilla. Parece claro que, al igual que se producirá uno o varios fichajes, también habrá que abrir la puerta. Y eso tiene un efecto, quién sabe si positivo o negativo, cuando el balón empiece a volar.

Por ahora, Álvarez habló este viernes de que los últimos días han supuesto «un pasito más en el cambio de construcción de nuevas ideas» y que «los jugadores han mostrado muy buena actitud». «Creo que vamos mucho más compactos que fuimos a Alicante con solo tres entrenamientos», indicó.

COSTA Y RODRIGO

Enfrente estará uno de los aspirantes al ascenso, pero que tampoco atraviesa un buen momento con tres derrotas seguidas y la complicada salida de Sergi Costa, oficializada este viernes. Sobre el posible interés en él del propio Cáceres, su entrenador contó que estuvo estudiando ficharle en su momento cuando dirigía al Prat. «Lo tuvimos en la agenda y no se pudo hacer. Es un base más ordenado. ¿Ahora? Tenemos un ‘overbooking’ --sobrecarga de jugadores-- en esa posición. No sería un objetivo directo para nosotros en este momento», explicó.

También es base Pablo Rodrigo, sobre el que se le preguntó si conocía que había pedido marcharse al Melilla, como publicó este diario esta semana. «He hablado personalmente con él. Me ha garantizado que está aquí al cien por cien. Sí que me ha dicho que ha tenido una propuesta de un equipo de LEB Oro y que la ha valorado, pero que quiere darlo todo por el Cáceres. En el futuro no sé lo que puede pasar. Son sus palabras», respondió.

Del Valladolid dijo que tiene «un grandísimo entrenador como Paco García» y un equipo «muy físico y con talentos de la anotación como Devin Schmidt y Kovacevic». El primero de ellos preocupa especialmente en el Cáceres, ya que ha convertido en costumbre ser determinante cuando lo ha tenido enfrente tras su salida en vernao del 2022 rumbo a Palencia.

«Estamos preparados para mejorar los tres cuartos y poco que hicimos en Alicante. Queremos dar un paso más en nuestra búsqueda de la primera victoria fuera de casa», declaró, más centrado en lo que tiene en el día a día que en las incorporaciones que se producirán tarde o temprano. «Es un proceso de sacar lo mejor de todos. A Valladolid vamos con los mismos con los que empecé», recalcó. Sí que puede que además añada a Gael Bonilla, duda por el problema muscular que le hizo ser baja en Alicante y cuya participación, tras haber probado con mucha precaución en los últimos días, estará en el aire incluso hasta la rueda de calentamiento.

El fin de semana no empezó mal para el Cáceres. Perdió uno de sus rivales más directos en la lucha por la permanencia, el Amics Castelló (92-98 ante Lleida), que además es su siguiente rival. Ese partido del viernes que viene en el Multiusos «lo tenemos todos en la retina», confesó Álvarez, que aprovechó para que pedir apoyo ese día. «El Castellón está igual de necesitado que nosotros. Me gustaría que el pabellón esté a tope y ojalá que sea después de una victoria en Valladolid», concluyó.

Su oponente en el banquillo, Paco García, mostró mucho respeto hacia el Cáceres («ha ganado a Coruña», destacó), aunque sobre todo se mostró centrado en el momento del Valladolid. Es curioso porque jugó en Extremadura hace relativamente poco, el 15 de diciembre, porque el calendario esta temporada no es simétrico, y aquel 79-87 que logró fue su octavo triunfo seguido. Pues bien: desde entonces ha jugado seis partidos y solo ha logrado ganar uno, ante el Fuenlabrada.