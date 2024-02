El Mérida alza la voz contra los últimos arbitrajes sufridos

Cierto es que cuando los resultados deportivos no llegan, parece que todo se vuelve en contra, por lo que ante las necesidades clasificatorias cualquier detalle suma o resta. En este sentido, el Mérida no está teniendo fortuna con decisiones arbitrales puntuales en los últimos partidos que podrían haber supuesto sumar algún punto más.

El último caso fue la semana pasada. Con empate a uno en el marcador, Javi Martín fue derribado dentro del área en el minuto 36, en lo que, para el entrenador emeritense, David Rocha, fue «un penalti de libro». Esta acción junto a otras fue protestada por el técnico que terminó siendo expulsado, por primera vez en su corta carrera como preparador.

Rocha ha afirmado en su habitual comparecencia previa al choque de este fin de semana que el colegiado «pecaba un poquito de caserete», por lo que llega a aseverar que «no somos gilipollas y queremos competir con las mismas armas. Me da miedo que el Castilla lleva dos o tres expulsiones regulares en las últimas semanas y no me gustaría que pagáramos los platos rotos».

De cara a este domingo (20.00 horas) en Valdebebas, no podrá contar con los lesionados Felipe Alfonso, Bonaque, Jorge Padilla y Daniel Sandoval, además del sancionado Prada. Con respecto a Sandoval, que ha sido el último en caer, Rocha estima que estará fuera «unas tres semanas».

El choque de la semana pasada en Antequera debe ser «el camino, sobre todo en cuanto a intensidad y a nivel competitivo, hemos hablado de que, después del uno a dos, dimos un paso atrás demasiado pronto», a pesar de lo cual, «estoy contento de cómo no recuperamos a los golpes. El partido fue bueno y, en otras circunstancias, el resultado también».

ESPERANZA VIVA

A nivel clasificatorio, la distancia con la salvación se ha alejado a siete puntos, sin embargo, Rocha cree que esta «es una competición de rachas, tanto negativas como positivas, a ver si cogemos la nuestra. Creo que en estos últimos partidos el nivel competitivo ha mejorado». La salvación pasaría pues por «centrarnos en nosotros, queda tiempo, tenemos que enfrentarnos entre todos y estoy seguro de que vamos a estar peleando hasta el final».

Con respecto a la nómina de rivales directos, «quizá nos estamos centrando demasiado en el Sanluqueño y puede que ese no sea el rival y sí lo sean el San Fernando o el Atlético B. Sé que hay equipos que ahora están tranquilos, pero la experiencia del año pasado nos dice que al final todo se aprieta. Queda tiempo para apretar hasta el último día».