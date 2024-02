El Cacereño Femenino huye de distracciones

Dentro de una temporada que está siendo un parto doloroso recibe el Cacereño Femenino al Alhama a partir de las 12.00 horas en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado. La misión es la clásica en estos últimos meses: ir sumando para huir de la zona de descenso en la búsqueda de una regularidad que no termina de llegar.

Ernesto Sánchez, entrenador de las verdes, fue extremadamente crítico con sus jugadoras después de la derrota de la pasada jornada ante el Atlético B (2-0). «Espero que ese nefasto partido sea una pequeña mota que no suponga a una vuelta a la dinámica de falta de concentración y competitividad. Es lo que menos me gusta como entrenador para un equipo. Que las jugadoras se dejen de las tonterías típicas y se salgan del partido por una mosca que pase. Se lo he dicho a cada una de ellas. No voy a consentir un partido más de ese calado». Todo un toque de atención del técnico, que lanzó una advertencia tras otra en declaraciones distribuidas por el propio club. «Acepto las derrotas, pero sin nuestras señas de identidad estamos más cerca de caer a una posición muy peligrosa. Hay que espabilar, activar el modo de máxima concentración desde el calentamiento», apuntó.

Enfrente estará un Alhama que aspira a reconquistar un puesto en la Liga F, de la que descendió hace unos meses. Es cuarto y el tren del ascenso directo se le está a punto de escapar en detrimento del Deportivo, que ya le saca ocho puntos. «Nos viene un rival de mucha entidad, como vimos en el partido de la primera vuelta [3-2 para el Alhama]. A la mínima que te despistas te hacen mucho daño. Hicimos buen encuentro, pero las desconexiones nos mataron. Tiene una una plantilla propia de la máxima categoría. Es un recién descendido, peleando por los puestos altos de la clasificación», analizó Sánchez. Su propio equipo, sostuvo, ya no tiene margen. «Debemos sacar puntos de donde sea. En esta situación no valen los merecimientos. Tenemos que estar duras y contundentes en defensa. El problema esta temporada no son los rivales, sino nosotras mismas. Debemos ser regulares y este es el primer paso para demostrarlo», declaró, pidiendo por último el apoyo de la afición. Va a ser el partido más importante de la temporada», apostilló.