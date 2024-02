Villanovense y Llerenense se miden en un momento difícil

Villanovense y Llerenense pueden parecerse en muchas cosas, aunque en otras no tanto. Pero últimamente, a pesar de que los objetivos de uno y de otro sean diferentes, y aunque el potencial económico de uno no tenga nada que ver con el del otro, se parecen bastante, sobre todo en términos clasificatorios. Ambos, empatados a puntos e inmersos en rachas negativas de resultados, se miden frente a frente este domingo en Villanueva de la Serena.

El Villanovense tiene ante sí el reto, pero también la oportunidad, de no ahondar mucho más en las dudas surgidas tras la última derrota ante el Montijo (no olviden, colista) en un paupérrimo partido en territorio de Vegas Bajas. Los de Gus tienen la imperiosa necesidad de borrar de un plumazo las malas sensaciones de la semana pasada y parecerse más al equipo que hace 15 días perdió con honores ante la Gimnástica Segoviana en un partido en el que lo único negativo fue el resultado.

Los serones, a falta de 13 jornadas para despedir la temporada, no parece que aspiren a mucho más que a poder salvar la categoría sin demasiados apuros, aunque para eso necesitan recuperar la senda de la victoria. Ahora mismo están a siete del 'play off' de ascenso, uno por encima del 'play out' de descenso y a tres del descenso directo. Ganar es una urgencia para los de Gus.

En el apartado del once titular, Gus hará algunos cambios y Adi, esta vez sí, se postula como titular en ataque, mientras que Benji podría recuperar la titularidad en detrimento de Bermu, venido a menos las últimas semanas. Fuentes y Mario, junto con Relu en la medular, parecen inamovibles.

En el Llerenense

El Llerenense acude al estadio de Villanueva de la Serena con la imperiosa necesidad de quebrar su mala dinámica de resultados tras cuatro derrotas consecutivas. A Luismi Álvarez, su entrenador, hay un dato aún más preocupante. Y es que no ha marcado gol su equipo en los últimos cuatro encuentros. “La realidad es que venimos haciendo lo mismo que cuando ganábamos partidos. Estamos generando lo mismo, pero estamos perdiendo”, reflexionaba.

El conjunto de la Campiña Sur no quiere verse en posiciones más apuradas tras una primera vuelta espectacular. Ha perdido todos los encuentros de la segunda vuelta. Tres partidos los ha perdido por la mínima “y con muy poco que han hecho los rivales” lamentaba Luismi.

Para el derbi ante el Villanovense, el técnico no podrá contar con Quezada, que fue expulsado en el último encuentro y es una baja sensible. Tampoco estará Iker, que vio la quinta amarilla, aunque en el lateral ya está operativo Martín Salvador, que debutó con buen pie la pasada semana.

Sobre los tres fichajes, Luismi está convencido que los tres van a aportar muchas cosas. Víctor ya lleva dos encuentros, mientras que Martín Salvador debutó la pasada semana. Queda por debutar Celihueta, que incluso podría ser titular ante el Villanovense.

Reconoce Luismi que le hubiera gustado tener más fichajes, “pero somos el Llerenense, el equipo con el presupuesto más bajo de la categoría. Y esto es lo que hay”.

En el partido de la primera vuelta, el Llerenense empató a cero en el Fernando Robina ante el Villanovense. Viendo cómo está la clasificación, el golaveraje también se pondrá en juego.