Jorge Campillo luce en Qatar con un quinto puesto final

Jorge Campillo firmó su primera gran actuación del año en el DP World Tour (antiguo Circuito Europeo). El golfista cacereño concluyó con un excelente quinto puesto en el Commercial Bank Qatar Masters, disputado en la capital del emirato, Doha.

La regularidad ha caracterizado al jugador extremeño desde que se inició el torneo el pasado jueves, cuando firmó una tarjeta de 70 golpes, la misma que el viernes. El fin de semana mejoró incluso sus prestaciones con dos actuaciones de 69, lo que le ha llevado a totalizar 278 golpes, 10 bajo el par del campo.

«He jugado sólido, la verdad», comentaba a este diario poco después de marcharse del campo. «Ha sido la mejor semana de este año», añadió. Y es que su actuación más destacada hasta ahora había sido en el Dubai Invitational a principios de enero con el puesto trigesimosegundo.

Una de las claves la encuentra en haber tenido que descansar el fin de semana pasado al no pasar el corte en el torneo disputado en Baréin. «Me vino bien», dedujo, contento con su juego en los ‘greens’ y el hecho de haber mejorado en las segundas vueltas de las jornadas de sábado y domingo. «Se me habían complicado y he sido capaz de remontarlas», destacó.

TRIUNFO NIPÓN

Mientras, el japonés Rikuya Hoshino estrenó su palmarés de victorias en el DP World Tour en el Masters de Qatar, que se adjudicó con un golpe de ventaja sobre el francés Ugo Coussaud, con quien compartía el liderato al comienzo del último recorrido, recoge Efe.

Hoshino completó los 18 hoyos finales en 68 golpes, cuatro bajo par, y un total en las cuatro jornadas de 274, siempre presionado por Coussaud, que no pudo remontar. El otro colíder al empezar la jornada, el danés Hasmus Hojgaard, estuvo irregular y poco a poco se alejó de la cabeza hasta finalizar a cuatro del ganador.

Ganador en seis ocasiones del Japan Tour, Riyuka Hoshizo se convierte a sus 27 años en el cuarto golfista nipón en ganar un torneo del antiguo European Tour tras participar en 34 torneos de esta competición. Esta temporada ha sido segundo en el Australian Open y en el campeonato PGA de Australia.

Tras Campillo, el segundo mejor español fue Nacho Elvira, decimotercero a siete golpes. Por detrás de él, Alejandro del Rey (decimosexto a ocho) y Pablo Larrazábal (vigesimocuarto a nueve).