Solo los 'verdes' toman aire en Segunda Federacion

Van pasando las jornadas en el grupo V de Segunda Federación y sólo hay brotes verdes para los que van de ese color. Villanovense y Cacereño dieron la cara en la última jornada y dieron síntomas de que no deberían tener problemas para escapar de los puestos de abajo de la tabla que les amenazan. Para el resto de extremeños en esta liga, la cosa pinta fea, especialmente para un Badajoz que no levanta cabeza en lo deportivo y está sembrado de dudas en lo institucional.

El mejor clasificado de los extremeños es ahora el Villanovense, que logró una revitalizante victoria en el derbi ante el Llerenense gracias al factor Adi. El delantero nigeriano ha sido el mejor fichaje invernal del mercado extremeño. Al menos, hasta la fecha. No sólo por anotar dos goles valiosos, sino por todo lo que aporta al cuadro serón en ataque: fuerza, velocidad, dinamismo y empuje. Marcó el gol de la victoria y volvió loca a la defensa del Llerenense.

Los de la Campiña Sur están nublados de cara al gol. Cinco partidos sin marcar y cinco derrotas seguidas en una de las peores rachas de la competición. Sigue fuera del descenso, pero ya sin margen para el error. Claramente, le está penalizando una falta de acierto absoluta de cara a portería. Además, Enmanuel y Dani Martínez se lesionaron.

Sigue en problemas, pero mejorando la imagen el Cacereño, que rascó un empate de prestigio en Matapiñoneras. Y pudo ser mejor si no hubiera desperdiciado claras ocasiones antes de encajar el empate. Los de Cobos son capaces de lo mejor y de lo peor, pero queda claro que este año juegan más cómodo lejos de Cáceres que en el estadio Príncipe Felipe.

La crisis total es para el Badajoz. 12 partidos sin ganar y un Iñaki Alonso perdido sin encontrar soluciones. La afición ha estallado y pide su cabeza. Son horas calientes en torno al Nuevo Vivero. No ayuda lo extradeportivo, con nueva marejada y Luis Oliver asomando la cabeza. Según informa Luis Rollano, Oliver y Agapito Iglesias, los inversores mexicanos que gestionan el Badajoz no están cumpliendo con sus compromisos de pagos, por lo que el club podría volver a las manos de sus antiguos dueños. Sostienen que, de los tres plazos pactados en la compraventa, solo se habría satisfecho uno, que es el correspondiente al mes de febrero de hace justo un año. Los dos abonos posteriores acordados para septiembre y el 31 de enero de 2024 no se habrían realizado a tenor de lo que exponen ambos empresarios. Tanto Oliver como Agapito dicen que en el contrato se incluyó una cláusula resolutoria, mediante la cual, las acciones vuelven a sus anteriores propietarios.

Al no recibir el pago a fecha del último día del mes de enero, comunicaron notarialmente que las acciones volverían a su poder si no se pagaba en cinco días y afirman que, si no pagan esta semana, el viernes tendrá lugar una junta general de accionistas en la que Oliver y Agapito destituirán al consejo actual, salvo al presidente, Luis Díaz-Ambrona. Si todo esto llegara a suceder, mantienen que dejarían fuera a los inversores aztecas y se volverían a hacer con el control del club. De hecho, no descartan tratar de salvar la entidad cómo fuera.

Y luego está el Montijo, último y lejos de la salvación. Debutó Jesús Acevedo en Getafe B y, aunque su equipo fue competitivo, no le dio para más. Cayó por la mínima, pero apenas tuvo opciones de rascar algo tras encajar en la segunda parte el gol. La cosa no mejora en exceso, mientras las jornadas siguen pasando con el descenso intimidando.