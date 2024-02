El resurgir del Cacereño Femenino

«Espero que ese nefasto partido contra el Atlético de Madrid B sea una mota, que no suponga una vuelta a la dinámica de desconcentración y falta de competitividad. Lo que menos me gusta como entrenador es que tengamos un equipo con tan poco nivel competitivo». Ernesto Sánchez, preparador del Cacereño Femenino, no se mordía la lengua la semana pasada. La delicada situación del conjunto verde, en zona peligrosa en la Primera Federación Femenina, invitaba a decir las cosas claras, sin andarse con rodeos. Y sus duras palabras surtieron efecto, porque aunque el domingo ante el Alhama solo se sumó un punto (0-0), las sensaciones que transmitió el conjunto verde ya fueron otras, abriendo una puerta a la esperanza.

«Hoy hemos puesto todo lo que había que poner», decía Sánchez el domingo, «hemos estado concentradas en todo momento, hemos hecho un partido serio, dentro de nuestro nivel competitivo. Esa es la versión que quiero ver del Cacereño de aquí al final para no pasar apuros». El Cacereño Femenino, un punto más cerca de la salvación En ese deseo de no pasar apuros juegan las verdes un partido clave este domingo. Le toca visita al filial del Athletic Club, equipo que se encuentra ahora en descenso, con cinco puntos menos que el Cacereño. Superarlas significaría dejar al conjunto vasco prácticamente descartado y el único que podría poner en problemas al CPC sería el Europa, ahora con tras puntos menos. La tercera plaza de descenso parece ya adjudicada al Madrid CFF B. «Si conseguimos algo positivo en Bilbao nos dará un subidón anímico. Si volvemos a jugar como contra el Atlético B, tocará volver a dar un toque de atención a las jugadoras», advertía el técnico. «El equipo está en un momento muy bueno, las sensaciones dentro del vestuario son muy buenas y creo que este punto lo vamos a hacer bueno el próximo fin de semana en Bilbao. De aquí vamos a ir para arriba», vaticinaba la futbolista verde María Hernández. Tras el partido ante el Athletic B la liga parará un fin de semana y se reanudará el 9 y 10 de marzo con la complicada visita a Pinilla del Espanyol, un equipo que pelea por el ascenso directo. Después, el 16-17, un duelo marcado en rojo para el Cacereño, el viaje hasta Barcelona para enfrentarse al Europa, rival directísimo por la permanencia. «Vamos a mentalizarnos en mirar a los de abajo para no tener un final de temporada tan apretado como lo que llevamos hasta ahora, que está siendo muy duro», añadía Sánchez, ya más satisfecho por el fútbol desplegado por las suyas.