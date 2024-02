Mike Nuga, la última esperanza del Cáceres

Pocas veces en los 17 años que lleva el Cáceres Patrimonio de la Humanidad en competiciones profesionales se ha puesto tanta esperanza en un solo jugador. Escuchando a unos, a otros y a él mismo, parecería incluso que la permanencia en la LEB Oro depende única y exclusivamente de él. ¿Quién es él? Ni siquiera tiene un nombre rimbombante y será la primera vez que juegue en Europa, pero Mike Nuga está muy seguro de sí mismo. Y los demás, también.

Nuga (Lagos, Nigeria,27 de septiembre de 1997) fue presentado este miércoles por su nuevo club cuando apenas llevaba unas horas en la ciudad. Acababa de conocer a sus compañeros, dejando impresionado a Arturo Álvarez, el entrenador, en su primera sesión con ellos. El sitio elegido fue la Clínica Quirón, colaborador del club, en un vestíbulo prácticamente mezclado con los pacientes que acudían para una consulta. Quizás la mejor metáfora de que el equipo necesita sanar. Y cuanto antes, mejor, con el partido del próximo domingo en la pista del Melilla como primer clavo ardiendo al que agarrarse.

El escolta energético

Por lo que contó Nuga, para que se decidiese por Cáceres fue clave su conversación con su amigo Caleb Agada, que había estado a las órdenes de Álvarez en el Prat. «Mi agente me habló de que había un par de clubs interesados. La gente me habló bien de este equipo y también charlé con Caleb. Eso me terminó decidiendo», contó.

Añadió que está «emocionado» tras su llegada y «muy feliz» en lo que es su primera experiencia fuera del país donde creció, Canadá, aunque también posee el pasaporte de Nigeria, selección para la que ha estado jugando los últimos días la fase de clasificación para la AfriCup.

¿Y qué puede aportar? «Puedo hacer de todo. Lo primero, energía. Y después, anotar. Transmitir a mis compañeros cosas positivas para que le demos la vuelta a la situación que tenemos», respondió.

«Energía» fue también la palabra que empleó su nuevo entrenador a la hora de hablar de su juego. «Ha sido brutal desde el minuto 1 del entrenamiento. Es un jugador rapidísimo, con una fortaleza física grande y muy intenso defensivamente. Es un jugador diferente a lo que tenemos: puede anotar en penetración, con tiros exteriores... Es muy completo. Su energía es algo que quizás no teníamos en demasía. Ha sumado desde el primer día», comentó.

En principio, su estatura (1,88) le situaría en la posición de base, pero ejercerá como escolta salvo sorpresa. Se une así a un pobladísimo juego exterior en el que ya están Hansel Atencia, Dani Rodríguez, Pablo Rodrigo, Greg Gantt, Pablo Sánchez, Pau Carreño y Gael Bonilla.

«Creemos que es un jugador que nos puede aportar mucho. Tras ver a varios jugadores, el cuerpo técnico se decidió por él. Nos va a dar el salto de calidad que necesitamos», había dicho previamente el presidente verdinegro, José Manuel Sánchez, que también anunció el inicio del llamado ‘mes de la inclusión’ con distintas iniciativas solidarias que el Cáceres fomentará regalando entradas.