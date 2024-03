La ‘miña terra’ del Al-Qázeres

En el vestuario del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura no se fala galego, pero casi. Cuatro de sus componentes proceden de Galicia, una peculiaridad que todos se toman con una mezcla de orgullo y humor. Un plus de curiosidad lo añade que cada uno de ellos provenga de cada una de las cuatro provincias de la comunidad autónoma: las jugadoras Lucía Fontela (Vigo, Pontevedra), Carmen Suárez (Monforte de Lemos, Lugo) y Noa Lorenzo (Allariz, Ourense) y el entrenador ayudante Pablo Carreira (Santiago de Compostela, A Coruña).

Normalmente los gallegos más bien hacen distinciones entre los que son ‘de mar’ y los que son ‘de interior’. La única que es de esta última hipotética tipología es Noa Lorenzo, una junior que llegó el verano pasado y que ya ha debutado en Liga Femenina Challenge con las mayores. «Jesús [Sánchez, el primer entrenador y director deportivo del club] me vio en un campeonato de selecciones y habló con mis padres. Me comentaron que estar aquí era una buena vía para mejorar en el baloncesto y aceptamos», recuerda. De momento, la experiencia está siendo positiva, también en los estudios de 1º de Bachillerato, aunque morriña... haberla, hayla.

Carreira niega que haya sido protagonista de ir ‘reclutando’ a las jugadoras de su tierra. «Lucía fichó aquí un poco antes que yo. Sí que en abril del año pasado, cuando nos ponemos a pensar en esta temporada, me pongo a informar sobre jugadoras y las que más conozco son de generaciones contra las que he competido en Galicia. Pero ellas son buenas de por sí, no hace falta que nadie las descubra», cuenta.

Existe cierto paralelismo entre Lucía Fontela y Carmen Suárez, que llegó el pasado verano. Ambas son exteriores polivalentes, con mucha garra y buen tiro exterior. Coinciden además en los estudios: Ciencias del Deporte. Suárez está arañando minutos en el primer equipo mientras que se asoma de vez en cuando al filial, que milita en Primera Nacional. Es el mismo camino que recorrió su ‘compatriota’ la pasada campaña. «Aquí estoy muy cómoda. Fui poco a poco adaptándome al principio y ahora ya lo estoy completamente», afirma la lucense.

La función del equipo ‘B’ como vaso comunicante con las ‘mayores’ se ha ido solidificando. «Si no hay muchos minutos en el equipo de Challenge, pues en el de Nacional se puede jugar. Estoy genial con las compañeras. Es un equipo muy bonito», añade.

Fontela, algo mayor, le desliza algún consejo. «Yo el año pasado también tuve ahí una etapa complicada y bajar al filial me vino bien. De hecho, cuando jugamos la fase final el año pasado creo que aprendí muchísimas cosas. De todos los partidos se puede sacar algo, ya sea más fácil o más difícil. Cuanto más juegues y más entrenes, más mejoras», sostiene.

Señas de identidad

Lo que se respira en el cuarteto es mucha personalidad. «Para mí ha sido más fácil porque tengo otra edad, pero para ellas estar tan lejos de casa, a cinco o seis horas de camino, debe hacerse durísimo en algunos momentos», dice Carreira. «Ya no son jugadoras, son personas muy jóvenes. Si algo las distingue es el carácter. Realmente se tiene que notar que están enfadadas, que están felices, que tienen que animar o que tienen que cabrearse. Se les nota muchísimo más. También la capacidad de trabajo», añade. «Somos unas currantes», tercian las demás.

¿Y el sentidiño, esa especie de sentido común del que tanto se habla que tienen los gallegos? «Eso es saber cuándo parar», explica el entrenador.

Las últimas derrotas (cinco en los siete últimos partidos, los disputados en 2024) han hecho bajar enteros en la clasificación, pero la sensación general sigue siendo de satisfacción. «Independientemente de los resultados desde el principio hasta ahora siempre ha habido mucho trabajo, tanto nuestro, como del cuerpo técnico, como del club, para que saliera el proyecto. Creo que eso es algo a valorar. Nosotras siempre hemos creído», declara Fontela.

En la misma línea está Carmen Suárez: «Aunque algunos partidos no os haya salido como quisiéramos, vamos a seguir trabajando en entrenamientos y en los partidos dar el máximo para seguir y acabar yendo al ‘playoff’, a lo máximo posible».

Cuatro gallegos, pero si se rebusca un poco puede que haya hasta más. Celia García, vallisoletana de nacimiento, creció en Lugo cuando su padre, Paco García, entrenaba allí, y un lugar decisivo de su carrera es Vigo. Y también está Xiana Filgueiras, que es una senior de Porto do Son (A Coruña) que colabora con el equipo de Primera Nacional y últimamente entrena con el primer equipo. Acabáramos, ¿no?.