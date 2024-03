"Si ves los entrenamientos del Cáceres, piensas que está de los tres mejores", dice su entrenador, Arturo López

«No me gustan mucho las matemáticas. Soy más de letras, pero sí que es verdad que hasta que la matemática me diga que el Cáceres no tiene posibilidad voy a creer», dijo este viernes Arturo López, el técnico del club extremeño de la LEB Oro, transmitiendo un mensaje de positivismo fundamentado en la actitud de sus jugadores..

López explicó la particular teoría antes de viajar a Melilla, donde juega este domingo su equipo. «Creo por la ayuda de los chicos a creer cada vez que vengo a trabajar. Les das un mensaje y lo ejecutan y creen. Hoy acabamos el entrenamiento con un grito positivo. Si ves los entrenamientos del Cáceres, piensas que está entre los tres mejores. Por el ambiente que se respira y por el trabajo, iremos a Melilla con ilusión», dijo, para referirse, sin nombrarlo directamente, al libro que está leyendo estos días sobre el baloncesto cacereño del redactor de este diario Javier Ortiz, e inspirarse en él para la cita de un histórico en la ACB del banquillo local. «Como diría Manolo Flores, intentaremos poner el mayor número de zancadillas tácticas a Melilla y ganar. Creo que vamos a hacer un buen partido. Soy muy optimista, pero no por mi personalidad, sino por lo que he visto y palpado en últimos tiempos», concretó.

"Cualquiera que no viese la tabla y nos viera los entrenamientos, diría que está en zona de 'playoff'". La frase, también de Álvaro López, es similar a la más significativa pronunciada por el asturiano y, según él, muy creíble.