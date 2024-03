Emi hace ganador al Cacereño

2-Cacereño: Izan, Emi, Javi Barrio, Adri, Joserra, Carmelo (min. 46, Sarmiento), Telles, Jorge Barba (min. 60, Iván Fernández), Viñuela (Carrillo, min. 78), Karim (min. 86, Diego Díaz), Tellechea (min. 78, Iván Breñé). 0-San Fernando: David Ramírez, Stephane, Kilian Alemán (Javi, min. 78) , Brian (Echedey, mim. 60), Aythami, Piipe, Omar (Jeremi, min. 78, Saúl, Galván (Adrián, min. 60), Ojeda (min. 40, Farias), Ribalt. Goles: 1-0-Min. 51:Emi. 2-0-Min. 84:Iván Breñé, de penalti. Árbitro: Alvaro García Padilla (Comité Madrileño). Expulsó con tarjeta roja directa al futbolista visitante Jeremi (min. 83) Tarjetas amarillas a los locales Sarmiento, Diego Díaz y Joserra y a los visitantes Saúl y Omar. Incidencias: Partido de la vigesimoquinta jornada del grupo 5 de la Segunda Federación disputado en el estadio Príncipe Felipe ante 2.300 espectadores. Minuto de silencio por la muerte del histórico exjugador, exentrenador y exdirectivo verde José María Asenjo y el socio 128, Manuel Galavero.

A mal tiempo, buena cara. El Cacereño hizo lo que no había logrado en lo que va de temporada: ganar por segunda jornada consecutiva y hacerlo, además, en complicadas circunstancias. El comunicado de la plantilla de unas horas antes, en el que denunciaba retrasos en los cobros, no restó un ápice de motivación a los futbolistas, que saldaron con éxito una difícil coyuntura. Toda una lección de profesionalidad en ese 2-0 al San Fernando canario.

Los jugadores lo dieron todo en el campo. Ahora les tocará a los dueños del club zanjar el problema. De momento, el CPC firmó un partido notable, especialmente en la segunda parte, en la que hizo los goles y selló un triunfo que le aleja de las catacumbas de la clasificación y le acerca a la zona noble de la tabla. De momento se ha instalado en zona de nadie. Bendita zona de nadie teniendo en cuenta los malos tiempos.

Un jugador emergió en estos 90 minutos de buen trabajo:el lateral Emi, sub-23 fichado del Alcorcón B en el mercado de invierno, protagonizó una de las exhibiciones individuales más importantes de un jugador del Cacereño en los últimos años. Defendió, atacó y hasta marcó el joven madrileño (a los dos años vino de Argentina) y el público le reconoció como mereció. Sin duda, el mayor acierto del director deportivo verde, Francis Bordallo, en lo que va de temporada. Vaya crack ha llegado. Vaya alegría para la vista del buen degustador de fútbol.

Fue complicado ganar ante un equipo, el canario, que llegaba en buena dinámica, con seis encuentros consecutivos sin perder. El San Fernando fue el primero en flirtear con el gol con el remate a quemarropa de Saúl interceptado por Izan. YEmi salvó bajo palos poco después un tiro envenenado de zurda de Galván que se colocaba en la portería del meta pacense del CPC. No se habían jugado aún siete minutos y aquello no pintaba nada bien, como tantas otras veces, con la diferencia de que esta vez los visitantes no acertaron.

El partido era de ida y vuelta. Emi ya ponía lo mejor del partido con sus arrancadas y su depuradísima técnica y visión de juego. El duelo decayó en el último tramo del primer tiempo, con el Cacereño intentando el gol sin excesiva convicción. Lo logró por medio de Fran Viñuela, tras córner, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Era la postrera acción de los 45 minutos, con los de Julio Cobos no volviendo a pasar apuros más allá el inicio.

Segunda parte

Ausentes Deco y Clausí, Sarmiento suplió a un timorato Carmelo en el descanso. Barba, este domingo titular, no brilló esta vez, más allá de algún destello de su clase.

El Cacereño empezó a fluir y a transmitir mejores sensaciones ofensivas. En una contra de manual, Viñuela sirvió un centro raso que Emi, siempre Emi, empujó a la red. El 2 del decano recibía el tributo a su constancia y clase en una mañana que abrió la perspectiva, mucho más despejada ya.

Celebración del primer gol del CPC. / Jorge Valiente

El equipo, guiado por la constancia del mexicano Telles, se asentó definitivamente con este gol y los cambios mejoraron la fiabilidad verde. A la espalda, y ya con Iván Fernández en el campo, el Cacereño tuvo varias para hacer el 2-0, entre ellas una falta lanzada con excelencia del cada vez más certero Karim parada por el meta canario, pero también Izan volvió a ser capital en otra intervención. Mientras ello ocurría, desde preferencia se recordaba al presidente, Carlos Ordóñez, que tenía que pagar a la plantilla más pronto que tarde. Y la reclamación fue gráfica.

El desgaste de Tellechea era tremendo, como es habitual en él. La tranquilidad de Joserra mejoró ostensiblemente su flanco en el lateral izquierdo, remiso en el primer tiempo, y los centrales, Javi Barrio y Adri, gobernaron el partido con absoluta solvencia.

En un error visitante, Iván Breñé iba a fusilar a Pedro Ramírez, pero fue trabado por Jeremi. Penalti, expulsión y gol del delantero, sustituto de Tellechea. El partido quedó ahí liquidado. Ahora hace falta que el club liquide lo que los futbolistas se han ganado. Y muy bien ganado.