Un triunfo del Cacereño para soltarse en casa

El tercer triunfo en el Príncipe Felipe del Cacereño esta temporada --la de este domingo 2-0 ante el San Fernando-- debe servir de liberación. Así lo espera al menos Julio Cobos. «Esta victoria debe servirnos para soltarnos en casa», dijo al final del encuentro el preparador, consciente de que quizás no había sido el mejor partido de los suyos, «aunque de una mala racha no se suele salir normalmente haciendo el partido más bonito del mundo y siendo muy superior al contrario».

El triunfo verde llegó tras un sábado convulso, en el que por la mañana la plantilla denunció que no cobra desde el 31 de diciembre y por la tarde la junta directiva pidió disculpas y adelantó que espera pagar durante esta semana. «Yo de este tema no quiero hablar. Lo que quiero es que se solucione lo antes posible. No me cabe ninguna duda de que nuestro presidente va a hacer todo lo posible y nos va a solucionar este problema. Nosotros tenemos que tirar para delante en lo deportivo y en lo que depende de nosotros vamos a tratar de seguir apretando porque eso es bueno para nosotros y para el club», apuntó Cobos.

Palco del Príncipe Felipe. / Jorge Valiente

Sí se expresó algo más la grada, aunque tampoco mucho. Cuando los jugadores volvieron a los vestuarios tras el calentamiento recibieron más aplausos que en partidos anteriores y en el minuto 70 parte de la grada (desde preferencia, con algo de seguimiento en la tribuna) le cantó al presidente del CPC: «Ordóñez, suelta la pasta». En ese momento el conjunto verde ya ganaba 1-0 gracias al gol de Emi.

La victoria ante el San Fernando supone también que el Cacereño encadena por primera vez en la temporada dos victorias seguidas, lo que remarcó Cobos, sobre todo porque permite alejarse del descenso, que tiene ya a seis puntos. «El equipo está dando pasos adelante, ha mejorado en la faceta defensiva (no ha encajado gol alguno en los dos últimos encuentros) y eso tiene que ayudarnos también en tareas ofensivas», añadió el preparador, que no ocultó las dificultades del encuentro y que el San Fernando «perfectamente» podía haber hecho un gol «y habrían vuelto entonces los miedos de partidos anteriores». No fue así y el Cacereño respira un poco más aliviado.