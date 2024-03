Diakhaby sufre la peor lesión de rodilla posible: "Lo primero es que vuelva a andar"

Las imágenes no auguraban nada bueno y se ha acabado confirmando lo peor. Mouctar Diakhaby, el central del Valencia de 27 años, sufre la peor lesión posible de rodilla para un futbolista. El choque con Aurelien Tchouaméni resultó terrible, tal y como ya vaticinaban los jugadores de ambos equipos, horrorizados al ver los gestos de dolor del defensa justo después de la acción.

El volcánico desenlace del encuentro en Mestalla, con el gol final del Madrid de Bellingham fuera de tiempo, guió la atención hacia esa polémica arbitral, pero el drama de verdad lo sufría Diakhaby, que puso su pierna derecha para intervenir en un balón en el área con tan mala fortuna que Tchouaméni cayó con todo su peso sobre el francés de origen guineano.

"Muy inhabitual"

"Diakhaby tiene la lesión más grave que puede sufrir un futbolista en la rodilla; en lesiones así lo primero que hay que buscar es que el paciente pueda volver a andar", aseguró este lunes el prestigioso doctor Enrique Gastaldi en una entrevista con la cadena SER.

El prestigioso especialista en traumatología expuso la gravedad de la dolencia que afecta al central del Valencia con crudeza. "Es espeluznante. La luxación se ha llevado por delante ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior", explicó en una extensa conversación.

"Son lesiones gravísimas. Es muy inhabitual. Para salirse el hueso tienen que romperse los ligamentos, es hipercompleja. Estamos hablando de cuatro o cinco ligamentos, requiere un estudio posterior muy amplio", comentó también el traumatólogo, que vio con detenimiento todos los vídeos de la lesión. "El primer objetivo es que ande. Hablamos de un futbolista de alto nivel. Hay que repararlo lo mejor posible".

Recuperación y cicatrización

El Valencia emitió este domingo el primer parte médico, en el que especificaba que el futbolista "sufrió una luxación de la rodilla derecha" pendiente de nuevas pruebas. Rivales como el propio Tchouaméni, Joselu, Modric o Vinicius expresaron sus mejores deseos para el central, que agradeció el apoyo en sus redes.

"Quiero daros las gracias a todos por los muchos mensajes que recibí después del partido contra el Real, me toca y me da fuerza durante esta experiencia. Me gustaría agradecer especialmente a mi club, así como a todo el personal de enfermería que me cuidó muy rápido en el hospital con amabilidad y compasión. Desafortunadamente, las lesiones son parte del juego y los deportes de alto nivel. La lucha será larga, pero estoy listo para ello y haré todo lo posible para volver a los campos lo antes posible y aún más fuerte", concluyó el futbolista.

Aunque nadie ha dado un plazo de baja oficial, Diakhaby podría estar un año fuera de los terrenos de juego. "En estas lesiones no se pueden dar plazos. Lo primero es que ande. Necesita su tiempo de recuperación y de cicatrización. En todo caso, nunca podemos hablar de menos de 9 o 12 meses", concluyó Gastaldi.