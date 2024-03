El Extremadura ya es equipo de playoff, pero sólo se busca el ascenso

El Extremadura toca la puerta para volver al fútbol nacional. A falta de cinco jornadas para que termine la liga regular en Primera Extremeña, el nuevo conjunto de Almendralejo ya ha asegurado billete de playoff tras ganar el pasado fin de semana al Usagre por 7-0, con cuatro goles anotados por Julio Rengel, que va a gol por partido desde que aterrizara en el Francisco de la Hera tras llegar procedente del Villafranca.

El Extremadura le saca siete puntos al segundo clasificado, La Estrella, por lo que tiene a tiro de piedra el ser campeón y poder jugar una eliminatoria final para ascender a Tercera, que es el verdadero objetivo del club.

Pese a lo abultado del último marcador, la competición no está siendo tan sencilla para el Extremadura de lo que parece. Ha cedido dos empates en casa y se le han atascado partidos fuera. Su entrenador, José María Cidoncha, ha llegado a decir que no eran los favoritos, sino que ese papel le correspondía a La Estrella por haber descendido el año pasado, pero la realidad es bien distinta. El Extremadura no sólo es favorito, sino que está obligado a ascender por plantilla y masa social.

La afición ha vuelto al Francisco de la Hera ilusionado con el proyecto y, especialmente, con la seriedad que desprende el presidente Daniel Tafur y su equipo de trabajo. De hecho, las mejoras en infraestructuras tanto en el estadio como en la ciudad deportiva son constantes y el cuidado de la imagen también lo es.

El Extremadura tiene grabadas las fechas del 28 de abril y 5 de mayo, días de los playoffs finales para ascender. Es ahí cuando quiere volver a llenar el Francisco de la Hera y derribar definitivamente la puerta del fútbol modesto para poder decir que, Almendralejo, ha vuelto a despertar.