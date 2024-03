La disyuntiva del Cáceres: victoria o empezar a mirar de cara el descenso

Si sucede nadie lo dirá públicamente, pero todo hace indicar que la temporada del Cáceres Patrimonio de la Humanidad empezará a perder muchísimo sentido si cae este viernes (20.45 horas) ante el Grupo Alega Cantabria. El descenso a la LEB Plata, que se lleva barruntando durante los últimos meses, empezaría a ser virtual, incluso cuando faltarán once jornadas para acabar la liga regular. Se acrecentaría la sensación de que este equipo, se siente quien se siente en el banquillo, es incapaz de ganarle a nadie. Y luego están las matemáticas, que casi son lo de menos cuando un vestuario está tan deprimido como este.

Sin embargo, ese es el escenario apocalíptico, el del séptimo tropiezo consecutivo. El de ganar traería de vuelta un leve sol de invierno al Multiusos. Y sería un buen pretexto para llamar a la lechera para que relatase su cuento: después llegará la inmediata visita al colista, el Rioverde Clavijo, y otro partido como anfitrión, frente al Hestia Menorca. Pasar de las cinco victorias actuales a las hipotéticas ocho sin duda cambiaría el panorama, el ambiente y puede que hasta el destino.

Son castillos en un aire enrarecido, en el que la desesperanza cala cada vez más, por mucho que hace cuatro jornadas se sirviese en bandeja la cabeza de Roberto Blanco y hayan llegado Arturo Álvarez al banquillo y Darko Balaban y Mike Nuga a la pista.

El mensaje oficial sigue siendo que un triunfo, al fin --desde el 7 de enero, ante el Alimerka Oviedo, no se suma-- podría cambiarlo todo.

GANAR O GANAR

«Sabemos de la importancia del partido. Es un ganar o ganar. No hay otra solución. Ha empezado ya la cuenta atrás de las opciones de mantenernos en la categoría. Hemos hablado de ello y lo sabemos y tenemos que intentar desde el primer momento ir por delante en el marcador. Es uno de los objetivos que nos hemos puesto. En Melilla apenas lo conseguimos dos minutos. Intentamos superar a un rival que tampoco pasa por su mejor momento y ‘matarlo’ al final para conseguir esa victoria que todo el mundo habla que puede ser la que nos aúpe a una cota mayor», dijo Álvarez este jueves.

El técnico se refirió especialmente a dos cuestiones: la falta de un líder en su equipo y el hecho de que ante el Cáceres los rivales suelan acumular enormes actuaciones a nivel individual.

Sobre lo primero, mostró fe en que el último en llegar, pueda coger ese papel. «Detecté cuando llegué que el espíritu del equipo se venía abajo con la figura de un líder que espolee a sus compañeros en los momentos malos. Con Nuga en la cancha, en los entrenamientos, es un poco diferente, les ha hecho creer un poco más. En Melilla hizo un buen primer tiempo y en el segundo estaba un poco agotado. Nos ha dado una cierta energía que nos ha ayudado y tiene muchas ganas de debutar en casa. Le gusta transmitir, dialogar con el público los compañeros, y puede ser quien ilusione a la plantilla en los momentos malos», comentó.

Respecto a que Viny Okouo (Amics Castelló) y Bryce Douvier (Melilla) hayan sido los jugadores más valiosos de las dos últimas jornadas enfrentándose a Cáceres, lo explicó señalando al pobre desempeño defensivo de su equipo. «Esta semana hemos incidido en eso. Hemos hecho internacionales a estos dos jugadores y es algo que tenemos que solventar de otra manera. Tenemos que proteger mejor el juego interior y nos vienen Mirza Bulic y Milan Milovanovic, que lo están haciendo muy bien, pero tampoco descuidar el exterior. Encajar más de 90 puntos dificultaría muchísimo la victoria», explicó.

También se le preguntó por qué le pedía a la afición: «No estoy en condiciones de pedir nada. Nuestra trayectoria no es la mejor y ha habido partidos en los que no hemos podido competir. Si acaso, hay que pedirles disculpar por no haberles traído más victorias. Confío mucho en este público sabio y con mucha experiencia. Lo sigo notando en la calle».

Al menos ha sido una semana bastante tranquila a nivel físico. Gael Bonilla fue baja un día por un pequeño virus estomacal y Nuga fue reservado una sesión por un pequeño problema en un pie, pero ambos estarán disponibles ante Cantabria.