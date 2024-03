El Mérida, a hundir a un rival directo

El Mérida se encuentra en el mejor momento de la temporada, lo que le ha llevado a salir de los puestos de descenso, siendo quien marca la salvación con un punto de ventaja sobre Linares y San Fernando, este último, su rival de este domingo (20.00 horas, estadio Iberoamericano 2010).

En el recinto gadianto se van a enfrentar dos rachas absolutamente encontradas, pues los cañaíllas están en una situación «que nunca me había pasado en mi carrera, estar tantos partidos sin ganar», reconocía Alfredo Santaelena, el técnico de los azulinos. Los emeritenses han conseguido recortarles nueve puntos en este tramo de la competición. Por todo eso, David Rocha, entrenador emeritense, definía este encuentro como una oportunidad «de oro» para alejar a un rival directo en esa particular lucha por la supervivencia en la tercera categoría del fútbol español.

Precedente negativo

Esta situación hace que, dependiendo de cómo vaya el partido y del resultado que haya obtenido el Linares ante el Murcia (16.00 horas), hasta el empate pueda ser realmente positivo, aunque en tal caso, los emeritenses perderían el goalaverage particular, pues en la ida en el estadio Romano ganó el San Fernando 0-2, dando muy buenas sensaciones, con mucho poderío ofensivo y defensivo, durante el choque.

Analizando el posible encuentro que se va a encontrar, Rocha explicaba que «el otro día nos costó llevar la iniciativa y la responsabilidad del partido. A raíz del gol mejoramos bastante. Este será un partido completamente diferente, imagino que querrán meter a la gente en el inicio con arreones. Nosotros tenemos que ir con el mismo plan de partido», declaró el pasado viernes en ruedad de prensa el entrenador cacereño del Mérida. De hecho, la entidad gaditana ha querido movilizar a su afición durante la semana y se espera que haya un gran ambiente en las gradas, dado que el partido puede marcar un antes y un después en lo sucesivo en lo que resta de campeonato, tanto para unos como para otros..

Rocha explicaba que «la plantilla del San Fernando creo que está hecha para algo más, está claro que no se esperaba esta situación», un extremo que corroboró el propio Santaelena en su comparecencia. Añadía el preparador romano que «es un equipazo que tiene muy buenos jugadores, con experiencia en categoría superior, hecho para no estar en esta posición, que hace un mes no lo estaba y no se lo esperaba. Tiene un magnífico entrenador, ya que Alfredo sabe muy bien de qué va esto, y nos van a plantear muchas dificultades en este choque. Ha habido partidos que no ha merecido perder, contra el Castellón hizo un partido muy serio, pero ahora está en una mala racha, aunque en casa solo ha perdido tres partidos en todo el año». comentó el técnico del Mérida ante los periodistas en la previa.

Para el encuentro de la noche de este domingo no estará Lluis Llácer por lesión ni tampoco Luis Acosta, éste por sanción.

En el capítulo de altas, viajarán tanto Padilla como Bonaque, aunqueen principio para disponer de pocos minutos.