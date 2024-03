El Cacereño Femenino, derrotado por un gol olímpico

0-Cacereño Femenino: Delia, María Jesús, Lucía Boyero (Nerea, min. 88), Leivis, Midori, María Hernández, Becky Cassin (Mireia, min. 65), Angie Castañeda (Karla Serracín, min. 78), Nora (Esther Gómez, min. 65), Rana Okuma y Sonya Keefe. 1-Espanyol : Romané Salvador, Caracas, Simona, Guerra, Julia Serrat (Lucía Vallejo, min. 63), Carol (Ana Hernández, min. 79), Aina Durán (Nayadet, min. 63), Mar Torras, Judith Pablos (Ángeles, min. 40), María Barquero (María Lara, min. 79) y Lice Chamorro. Gol: 0-1: min. 75, Lucía Vallejo. Árbitra: Patricia Gómez Gómez (Comité madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a las jugadoras locales Becky Cassin, Karla Serracín y Leivis. Incidencias: Partido de la vigésima jornada de la Primera Federación Femenina disputado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. Unos 200 espectadores.

En la Primera Federación Iberdrola, el Cacereño perdió por un solitario gol del Espanyol que llegó en un saque directo desde la esquina, de esos que se denominan ‘olímpicos. El partido estuvo condicionado por el fuerte viento hasta tal punto que fue determinante en la acción que decantó el marcador del lado periquito. El equipo de Ernesto Sánchez plantó cara a un rival que, con esta victoria, sigue con opciones de conseguir el ascenso directo.

El encuentro ganaba en relevancia con los resultados del sábado. El Cacereño conocía la derrota del Europa, al que mantiene a tres puntos, que es el primero en la zona de descenso y al que visitará la próxima jornada. El Espanyol, más si cabe, por conocer la victoria del Deportivo, con lo que todo lo que no hubiera sido una victoria en Cáceres habría acabado con casi todas sus opciones de ascender por la vía rápida.

El equipo blanquiazul se hacía con el dominio de inicio, pero el Cacereño se adaptaba bien al viento a favor y generaba las primeras ocasiones con Sonya Keefe como protagonista en un remate de cabeza y en un intento desde casi el círculo central. Ambas se fueron desviadas. Se convertía en la constante de la primera parte el intento del Espanyol por encerrar a las cacereñas que se resistían y amenazaban con peligro en cada robo de balón. Angie Castañeda ponía un balón desde línea de fondo que rozó con la punta de los dedos la guardameta visitante, Romané, lo suficiente como para que Rana no pudiera cabecear a la red. Julia Serrat ponía la réplica, pero no aprovechó uno de los pocos fallos en la marca que concedieron las defensas cacereñas. Precisamente una cacereña, pero del Espanyol, María Barquero se convertía en el mayor dolor de cabeza para las locales al desplegar su talento por la banda izquierda. Sin embargo, la miajadeña no acertó con el remate de un centro lateral en posición franca en el punto de penalti. En la mejor ocasión visitante también influyó el viento. Un centro elevado, imposible de prever su destino, le cayó en la cabeza de Mar Torras que picó abajo, pero Delia, sustituta de Tatiana otra vez renqueante de su lesión, sacó una mano prodigiosa que evitó el gol perico.

Opciones locales

En el tramo final antes del descanso, el Cacereño se vino arriba y gozó de las oportunidades más claras. Por insistencia y empuje llegó una doble, tras varios rebotes, en la que Midori envió al larguero y el balón botó fuera de la línea de gol. Después le llegó a Angie, pero su cabezazo no entró por poco.

El intermedio, como el parón de tres semanas, le llegó al Cacereño cuando mejor estaba. Y tras el descanso, lo primero era volver a readaptarse a un viento con el que tocaba lidiar en sentido contrario. En las locales los balones en largo, que le funcionaban en la primera parte, ahora se quedaban cortos. Pero destacó toda la línea defensiva que estuvo muy resolutiva para no ser sorprendida por los lanzamientos que tomaban velocidad en el vuelo.

El Espanyol dominaba menos, pero también sufría menos acometidas verdes. A los dos equipos les costaba más generar peligro, y cuando lo hubo fue con el viento como protagonista, ya que lejos de amainar, arreció. En un saque en corto del Espanyol la galerna alejó el balón de la portera Romané y a punto estuvo Angie de aprovecharlo. El gol de la victoria periquita llegó en un saque de esquina ejecutado por Lucía Vallejo. Lo lanzó con toda la intención para que superara a Delia y Eolo lo fue empujando en la bajada hasta llevarlo a la red.

Hubo reacción cacereña que sumó nuevos efectivos en ataque. Karla Serracín puso la pausa y la claridad que le estaba faltando a su equipo en el plano ofensivo. Un magistral pase suyo ponía en mano a mano a Rana contra la portera, pero se anuló la jugada por posición adelantada, de esas que, de ser posible, habría que haber revisado. El Cacereño no generó mucho más peligro, pero la imagen fue la de un grupo que ya ha resuelto buena parte de sus debilidades, y esa es la mejor noticia para el desenlace de la temporada.