El Cacereño se queda sin tercera seguida

1 - Ursaria: Quintela; Álvaro, Villalón, Higuera, Adrián; Pablo Rojo; Vere (Izan, min. 67), Koke, Nanclares (Borja, min. 76); Jacobo, Fran Pérez. 0 - Cacereño: Izan; Emi, Javi Barrio, Adri Crespo, Joserra (Lobato, min. 58); Deco, Telles (Jorge Barba, min. 70); Viñuela (Carrillo, min. 82), Iván Fernández, Karim (Breñé, min. 46); Tellechea. Gol: 1-0: minuto 1, Jacobo. Árbitro: Bouzas Laconti (comité grancanario). Mostró tarjeta amarilla a los locales Pablo Rojo y Jacobo; y a los visitantes Joserra, Deco y Carrillo. Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada del grupo 5 de Segunda Federación disputado en el estadio Dehesa de Cobeña. Unos 360 espectadores.

No pudo ser. El Cacereño no tendrá la tercera victoria seguida que le hubiese permitido alejarse aún más de la zona de peligro. El conjunto verde cayó por la mínima, 1-0, ante el Ursaria, un rival directo en esa lucha por escapar de la quema. Un gol tempranero de Jacobo fue suficiente para que los de Julio Cobos no encadenaran su tercera victoria consecutiva y vuelve a meterse en problemas. Durante todo el resto del partido, los verdes intentaron rehacerse y empatar el encuentro, pero tuvieron la pólvora mojada y no pudieron traerse nada positivo de Cobeña.

La competición va llegando a su fase más caliente y en una liga tan igualada, cualquier cosa puede pasar. Con esa premisa, los de Julio Cobos querían encadenar su tercera victoria consecutiva que les alejase de la zona caliente de la tabla y a la vez, por qué no, soñar por algo más. Para ello contaba con Deco en el once titular tras cumplir el partido de sanción. Enfrente, el Ursaria que ocupaba al inicio de la jornada el puesto de playoff de permanencia y que atravesaba por un mal momento, ya que solamente había una victoria en el 2024 hasta este domingo.

Un inicio nefasto

Mal comenzaban las cosas para el Cacereño, que salía dormido al campo de juego. Un balón cruzado desde la zaga madrileña por parte Villalón encontraba, ante la pasividad de la defensa verde y la indecisión de Izan, la cabeza de Jacobo, que hacía el primero cuando apenas se había jugado un minuto.

Los de Cobos no encontraban a Deco en el pivote, por lo que el juego no se trenzaba con fluidez. El Ursaria había salido muy serio al campo, con alta presión a los zagueros cacereños que solían rifar el balón con demasiada asiduidad.

Nanclares hacía mucho daño al Cacereño, filtrando balones a Jacobo, pero sobre todo a Fran Pérez, que era una pesadilla constante. Julio Cobos, viendo el devenir del encuentro, les pedía concentración y tensión a los suyos porque no se estaba plasmando en el campo lo entrenado durante la semana. Parecían atenazados y ya había pasado más de 15 minutos de juego.

Adri Crespo e Izán, durante el partido ante el Ursaria. / Área 11

Pasado el cuarto de hora el partido se enrarecía. La velocidad bajaba un punto y el juego se embarullaba. Fruto de este embarullamiento, Pablo Rojo veía la primera amarilla al entrar con excesiva dureza sobre Telles en un balón dividido. Los verdes no eran capaces de llegar con peligro ante la meta de Quintela y eso preocupaba al técnico cacereño, que no dejaba de recolocar a su equipo. La primera gran jugada de peligro de los cacereños llegó en el minuto 28 cuando Joserra por banda izquierda ponía un grandísimo pase a la cabeza de Karim, el cual solo en el área pequeña era incapaz de batir a Quintela.

Ocasión de Iván Fernández

El partido estaba igualado y parecía inclinado hacia el área del Ursaria. Deco, al fin, se había adueñado del centro del campo, pero no encontraba soluciones en tres cuartos de cancha. El dominio era evidente y el Cacereño empezaba a merecerse el empate. La afición desplazada a Cobeña se animaba y casi canta gol en un buen lanzamiento de Iván Fernández en el minuto 42. El Ursaria estaba embotellado en su área y despejaba balones continuamente ante un Cacereño totalmente volcado. Esto tenía su riesgo y el equipo local estuvo a punto de aprovecharlo en el descuento. Primero Nanclares desde la frontal y luego Higuera a la salida del córner pudieron ampliar la ventaja.

El paso de vestuarios traía un cambio por parte de Julio Cobos. Karim dejaba su lugar a Breñé en busca de mayor mordiente ofensiva. Este cambio provocaba que Tellechea bajara su posición a la media punta dejando al recién incorporado como punta de lanza. El cambio era una declaración de intenciones y eso lo entendían sus jugadores que daban un paso adelante. Iván Fernández estuvo a punto de marcar en el 49 tras un buen centro de Tellechea, pero su lanzamiento salía mordido a la derecha de la meta de Quintela.

Telles pugna por el balón con un jugador del Ursaria. / Área 11

El Cacereño sabía de la importancia del partido y seguía apretando, aunque siempre con la vista puesta en una posible contra que decidiera el partido. Los minutos seguían desgranándose y Cobos cambiaba a Joserra en el lateral izquierdo dando entrada a Lobato.

Disparo al palo

El Ursaria tampoco estaba cómodo en el campo y se le notaba mucha tensión. También se estaba jugando mucho y quería mantener la victoria por la mínima. El Cacereño, por su parte, seguía con su plan de remontada: jugar por las bandas, abrir el terreno juego y buscar la cabeza de Breñé. En el minuto 63 llegó otra ocasión de los verdes. Lobato sacaba un córner y daba directamente en el palo. En el rechace, Iván Fernández remataba desde la frontal y ante la estatua de Quintela el balón salía rozando el palo derecho. Ya se acumulaban varias ocasiones de gol para un Cacereño que había volcado la balanza. El técnico verde seguía moviendo el banquillo con la entrada de Jorge Barba ante un desfondado Telles, que se había dejado el alma en el campo.

Los últimos minutos de partido eran a vida o muerte. El recién incorporado Borja pudo ampliar la ventaja, pero se encontró a un Izan muy seguro. Cobos quemaba sus naves y sacaba a Carrillo en busca del gol salvador que no le aproximase a la zona roja. Entraban las prisas a los extremeños, que jugaban con más corazón que cabeza, y fue en la cabeza de Jorge Barba en el 96 donde acabó el partido con una gran parada del meta local.