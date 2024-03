El Cáceres, contra el Clavijo y sus propios miedos

Objetivos cortos. Esa es la mentalidad en este momento de un Cáceres Patrimonio de la Humanidad con pie y medio en la LEB Plata. Y ese reto inmediato es evitar acumular un año entero sin ganar a domicilio, estadística negativa que esperan no alcanzar y para ello necesitan superar este miércoles en Logroño al Rioverde Clavijo (20.30 horas), colista de la categoría y único equipo con peor balance que los verdinegros.

El 18 de marzo de 2023 fue cuando el Cáceres celebró su última victoria lejos del pabellón Multiusos (93-96). Fue al Cantabria, precisamente el equipo que le superó el pasado viernes (71-73) en un ajustadísimo final y que le puso más que cuesta arriba la permanencia en la LEB Oro. Desde aquel encuentro, quince derrotas consecutivas como visitante.

«Hay que hacer objetivos cortos que motiven a una plantilla que viene de perder muchos partidos, objetivos que vea posibles», dice el técnico Arturo Álvarez, consciente de que los suyos deben luchar este miércoles no solo contra el Clavijo («hemos preparado las situaciones técnicas y tácticas»), sino más bien contra sus propios miedos, contra las cabezas de unos jugadores que tienen una «losa total», especialmente cuando juegan de visitantes.

«Nos hemos conjurado todos para romper ese maleficio de casi un año sin ganar fuera. Es nuestro reto». Evitar que se acerque el Clavijo para no caer a la última posición es otro acicate. Y ganar motivación para lo que viene por delante, uno más.

No esconde Arturo Álvarez que la permanencia en la LEB Oro está «complicadísima», casi imposible, pero aún no es matemática y aunque se confiesa «enemigo de esas matemáticas», a ellas se agarra para seguir peleando, para seguir creyendo, «para ser profesionales». Con once jornadas por delante, incluyendo el partido de este miércoles, el entrenador verdinegro cree que serían necesarias seis o siete victorias para salvarse, más de las que ha conseguido hasta ahora (cinco) en 23 jornadas.

Todo pasa, a pesar de lo difícil que sea, por mejorar en defensa. Desde ahí quiere crezca su equipo Álvarez, que aún no ha podido celebrar victoria alguna desde que tomó las riendas del conjunto verdinegro. No cree que haya un problema concreto, sino que son situaciones diferentes que van surgiendo en cada encuentro («unas veces la defensa y otras las malas elecciones en ataque») y que se corrigen. «Cada día es un escenario nuevo, corriges un error y sale otro».

Sigue el Cáceres con las bajas de Juanjo Santana y Pablo Sánchez para enfrentarse al Clavijo, primero de los enfrentamientos de esta semana, ya que el domingo los verdinegros recibirán en el Multiusos al Hestia Menorca.