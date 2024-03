El Cáceres, en una caída que no cesa

78 - Rioverde Clavijo: Alberto Moreno (8), Marc Peñarroya (9), Txemi Urtasun (20), Javier Nicolau (15), Ismael Tamba (13) -cinco inicial-, Alejandro Urtasun (7), Miguel de Pablo, Hugo Arbosa, Yasin Kolo (6), David Knudsen. 76 - Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Pablo Rodrigo (4), Mike Nuga (12), Hansel Atencia (9), Dikembe André (6), Ashley Hamilton (7) -cinco inicial-, Gael Bonilla (8), Remu Raitanen (5), Greg Gantt (6), Dani Rodríguez (4), Darko Balaban (15), Pau Carreño. Marcador por cuartos: 21-17, 31-37 (descanso), 51-61 y 78-76. Árbitro: Ángel de Lucas, Jorge Baena y Elena Espiau. Sin eliminados. Incidencias: Palacio de los Deportes de La Rioja. 400 espectadores.

Una canasta casi sobre la bocina daba el triunfo a Rioverde Clavijo y alargaba la agonía de un Cáceres Patrimonio de la Humanidad que jugó a rachas y al que le faltaron las fuerzas en algunas fases del partido, sobre todo en el último cuarto, al que llegó por delante en el marcador. Desaprovecharon los verdinegros una renta de 10 puntos para prolongar su irremediable caída a la LEB Plata.

Esperaba Cáceres aprovechar la visita al colista para poner fin a su mala racha y sumar un triunfo vital. Y empezaban bien las cosas para los de Arturo Álvarez en Logroño, con una buena defensa y un parcial de 0-4. Sin embargo, la alegría duró poco. Lo que tardó Clavijo en encontrar a Tamba. Él fue la respuesta de los locales a la zona cacereño y con dos triples suyos los riojanos conseguían llegar al ecuador del primer cuarto con 4 puntos ya de ventaja (10-6).

Movía le banquillo el técnico de los cacereños, que cambiaba prácticamente a todo el quinteto en pista y los suyos conseguían frenar la escapada del conjunto local. Acudían mejor a las ayudas y conseguían culminar sus contragolpes para ir poco a poco recortando distancias y colocar el 14-13 a poco más de dos minutos para el final del primer cuarto.

Pero Clavijo no bajaba el ritmo y un nuevo triple de Tamba colocaba el 21-15 en el luminoso. Apenas quedaban 40 segundos para el final del cuarto y Cáceres solo tuvo tiempo de maquillar un poco el resultado (21-17).

Dikembe André, defendido por un jugador del Clavijo. / Área 11

Ya en el segundo cuarto los extremeños conseguían frenar el juego exterior de su rival con un cambio de defensa. Sufría ahora Clavijo para encarar el aro contrario y mientras, los de Arturo Álvarez, sin perder la paciencia y tratando, sobre todo, de no perder balones y no aflojar en defensa, conseguían darle la vuelta al marcador con un parcial de 3-9 (24-26, minuto 14). Los extremeños se mostraban ahora mucho más sólidos y un triple de Atencia encendía todas las alarmas en el banquillo local (24-29).

Un duelo muy igualado

Apretaba los dientes en defensa Clavijo, que conseguía frenar las internadas de los visitantes. Cáceres aguantaba y apenas cedía terreno, aunque tardó más de dos minutos en volver a anotar (26-29). Rompía su sequía los de Álvarez desde la línea de tiros libres, pero no conseguían ahora imponer su juego. El partido estaba muy igualado y ahora era el técnico de los cacereños el que paraba el partido en busca de una solución que sacase a los suyos de atolladero (31-35). Lo conseguían a medias ya que, si bien es cierto que secaban por completo el ataque de los locales de ahí al descanso, seguían ellos mismos teniendo problemas para anotar y solo Balaban veía aro para dejar el luminoso en 31-37.

Problemas en rebote

El tercer cuarto comenzó con mucha igualdad en el Palacio de los Deportes de La Rioja, con intercambio de canastas y mucha intensidad en la pista. Sin embargo, los locales metían una marcha mas en defensa ante un Cáceres que tenía problemas en el rebote ofensivo y que, tras dos canastas falladas, veía como los locales capturaban el balón y culminaban el contraataque para firmar un parcial de 7-0 y colocar el empate a 42 (minuto 23).

Árturo Álvarez habla con sus jugadores durante un tiempo muerto. / Área 11

Movía el banquillo Arturo Álvarez, pero no conseguía evitar que los locales le diesen la vuelta al luminoso (44-42). Sin embargo, no perdieron la fe los extremeños. El partido estaba en una fase de máxima igualdad, con alternancias en el electrónico e intercambio de canastas. Nuga ponía el 49-52 y Álvarez daba entrada a Rodrigo. Los cacereños recuperaban el control del balón e imponían una sólida defensa para ahogar el juego de un Clavijo que se desesperaba por momentos ante la imposibilidad de entrar en la pintura. Lo probaban desde fuera los locales, pero las ayudas funcionaban en las filas del Cáceres y el equipo de Álvarez conseguía volver a irse de siete puntos. Paraba el crono el entrenador local, pero no le servía de nada y los verdinegros se iban 10 arriba para encarar los 10 último minutos.

La debacle

La dinámica del partido no cambió en el inicio del último cuarto. Cáceres seguía sin aflojar en la zona y Clavijo solo conseguía anotar desde el exterior o en la línea de tiros libres. Pero el trabajo no estaba acabado. Los extremeños tampoco anotaban con facilidad y pese a todos sus problemas los riojanos firmaban un parcial de 9-4 que dejaba el partido muy vivo a falta de cinco minutos (60-65).

Hamilton y Balaban parecían resolver el problema de manera momentánea (62-71, a 3:26), pero lo cierto era que a Cáceres empezaban a fallarle las fuerzas y Clavijo aprovechó para poner toda la carne en el asador y, con nada ya que perder, lanzarse a por todas para darle la vuelta al marcador a falta de 47 segundos de la mano de Tamba (72-71). Una igualdad con la que se llegaba a los últimos seis segundos de partido, con 76-76. El balón era para los locales, que anotaban para hacerse con el triunfo.