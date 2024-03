«No me arrepiento de haber venido al Cáceres», dice Arturo Álvarez

El protocolo dice que, cuando hay partido en domingo, el entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad habla el viernes sobre ello. Pero la cita ante el Hestia Menorca (19.00 horas) pasa casi a un segundo plano cuando el equipo extremeño se ve ya descendido cuando quedan diez jornadas. Así es que las preguntas a Arturo Álvarez, todavía con el casillero de victorias a cero, tenían que ser otras, como por ejemplo si se arrepiente de haber dicho que sí a la oferta verdinegra hace seis jornadas. «No, nunca», respondió drásticamente.

Su explicación fue que incluso cada vez se siente «más orgulloso y con suerte» de que en su currículum ya conste el Cáceres para siempre. «Me siento triste por, de momento, no haber logrado los objetivos por los que me contrataron. Quizá me retire ya o el año que viene o vete tú a saber, pero poder poner en mi historial que he conocido y he dirigido a un club como el Cáceres es para no arrepentirte nunca», añadió.

Anteriormente se le había preguntado por cómo se encontraba al equipo, que cayó el miércoles ante el Rioverde Clavijo en un desgraciado desenlace (78-76). «Hasta hoy --por el viernes--, que hemos empezado a hacer el primer entrenamiento después del descanso sí que podría decir, entrecomillado, que hundido. Les he dicho a los jugadores que mucha responsabilidad, casi toda, es mía, pero que tenemos que seguir luchando, que somos profesionales», respondió.

Álvarez dejó un mensaje algo optimista al final: «Los jugadores están muy tocados, pero también con ganas. Hoy han vuelto a motivarse, preparar el partido de Menorca. Hablan entre ellos y nos plantean soluciones. Es un caso muy extraño: un buen equipo de personas que cada día se ponen el mono de trabajo y que no acaban de lograr el objetivo de ganar. Y está siendo duro este final».