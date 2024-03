El Mérida quiere meter en el lío del descenso al Alcoyano

A pesar de la buena racha que atraviesa el Mérida, solo se encuentra a un punto de la salvación. Por eso a su entrenador, David Rocha, la euforia le parece bien, «pero con los pies en el suelo y siendo realista de la situación en la que estamos y sin relajación».

Y es que esa una de las razones por las que los emeritenses no han conseguido meter más tierra de por medio con la zona peligrosa, la buena racha en la que también se encuentran los de Linarejos. La otra razón es que la distancia que han tenido que remontar era mucha. Sin ir más lejos, el propio Alcoyano, rival de este sábado (20.00 horas) llegó a tener una ventaja de once puntos y ahora llega con una de cinco, es decir, los romanos tienen la oportunidad de meter a otro equipo más en la pelea por evitar un descenso, algo que sería positivo según Rocha porque «así no solo dependemos de lo que hagan San Fernando y Linares. Cuantos más estemos mejor y si es ganando nosotros, mejor».

Vuelve Luis Acosta tras su sanción y se mantienen las bajas de Lluis Llácer y Elejalde. En principio, parece segura la vuelta de Acosta a la titularidad en el doble pivote junto a Juanjo Sánchez, en detrimento de Ismael Gutiérrez, mientras que las dudas aparecen en si Sandoval volverá al once inicial, en principio por Javi Sánchez en la banda izquierda, lo mismo que Pipe en el lateral derecho. Esta circunstancia para el entrenador no le supone ninguna presión, «la presión es para ellos. Es lo que digo todas las semanas, el problema de antes es que el lunes sabía prácticamente los que iban a jugar y ahora tenemos dudas, porque están todos entrenando bien, los que están jugando y los que entran mantienen el nivel del equipo y algunos los superan».

PRUDENCIA

El técnico espera un partido «muy complicado y difícil contra un rival muy intenso y agresivo, como no igualemos esa intensidad entraremos con mal pie en el partido». Se acuerda de la derrota de la primera vuelta «donde yo ya era entrenador y es en el partido donde más nos han pasado por encima o menos hemos competido, es en el que más jodido nos fuimos para casa, así que tenemos muchas ganas que sacarnos esa espina contra un rival que ojalá lo metamos en el lío también». En resumen, «no va a ser un partido de guante blanco, va a ser una batalla bastante dura»

Ahondando en el rival, el preparador emeritense lo definía como «un equipo muy reconocible». Llegará con varias bajas, sobre todo en la zona defensiva, destacando principalmente la ausencia de Primi que «es la que le puede hacer más daño porque es el central que está mostrando el nivel más alto, pero el que entre lo va a hacer bien».

Además del propio Primi, sancionado, tampoco estarán los lesionados Sergio Nieto y Kike Carrasco, mientras que Faru es duda. Unas bajas que «nos condiciona a la hora de entrenar porque no tenemos un filial fuerte que complete los entrenamientos, ahí está la fuerza del grupo, no nos quejamos de nada, nos adaptamos. Son bajas importantes, pero tenemos recursos suficientes para competir», según las palabras de Vicente Parras, técnico del Alcoyano.

Parras entiende que el encuentro es «importantísimo» y destacaba que «en este momento el Mérida es el equipo más en forma junto con el Córdoba. Tiene muy claro lo que tiene que hacer para sumar», con lo cual, visitan «un campo dificilísimo en el que tenemos que hacer las cosas muy bien. No pensamos en el empate, pensamos en ganar». Describía al emeritense como «un equipo muy trabajado, líneas muy juntas con muchas ayudas, muy difícil hacerles un gol, ha mejorado físicamente y arriba tienen mucha velocidad. No tiene nada que ver con lo que vino aquí, los resultados son fruto del trabajo y de tener las ideas muy claras, han tirado de colectivo como nosotros. No podemos caer en subestimarles».