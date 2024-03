Badajoz y Villanovense afrontan un derbi lleno de alicientes

Badajoz y Villanovense protagonizan este domingo --12.00-- un duelo regional plagado de alicientes y con la previsión de que habrá un gran ambiente en el Nuevo Vivero. El equipo local ha repartido durante la semana 5.000 entradas entre sus abonados con lo que se espera que el cuadro pacense pueda llegar al menos a esa cifra en su estadio. A esto hay que sumar además la afición visitante que se desplazará y a todos los hinchas que esperan incorporarse a última hora desde el bando blanquinegro.

Los dos contendientes llegan en una paradójica situación a este derbi: los del Nuevo Vivero están en puestos de descenso, pero cargados de moral tras su último triunfo en Talavera; los serones, por su parte, viven en la zona tranquila de la tabla y aún con la posibilidad de apurar sus opciones de engancharse a los puestos altos de la clasificación en la recta final, aunque sí que tienen algunas dudas tras cosechar dos derrotas seguidas en las últimas jornadas de liga.

El Badajoz, arropado

El fútbol es tan impredecible como caprichoso. La prueba de ello la tiene un Badajoz que ha pasado de estar en un estado de abatimiento preocupante y sin ni un atisbo de poder remontar el vuelo a verse ilusionado con la opción de la permanencia. Desde la directiva --de Luis Oliver y Agapito Iglesias-- han lanzado esta semana una campaña con tintes algo populistas que ha servido para movilizar a su hinchada para que esta arrope al equipo. El «nada es imposible en Badajoz», utilizando un famoso lema de la firma que viste al equipo pacense, le ha servido para regar otra vez la ilusión por el fútbol a una afición que ya parecía haber tirado la toalla. El Nuevo Vivero pasará de contar con menos de 3.000 espectadores a poder hacerlo con el doble de afluencia este domingo en el derbi.

En el plano institucional se ha vivido una semana algo más calmada que la anterior después del abrupto desembarco de Lanuspe en el Nuevo Vivero. Además, en los últimos días también se ha celebrado la buena nueva de que la justicia ha levantado el embargo de las cuentas del club a causa del caso de los presuntos delitos con los que la familia Parra habría utilizado al club, por lo que representa un importante respiro para la viabilidad económica de la entidad blanquinegra en el presente y el futuro más inmediato.

En lo puramente deportivo, Luis Oliver Sierra, hijo del inversor, y autoproclamado entrenador hace una semana y claro candidato a ser el inquilino delb anquillo hasta final de curso, ha confirmado que podrá sentarse en el banquillo una vez solucionado el asunto contractual pendiente con Iñaki Alonso. El improvisado técnico recupera a Borja López y Chacartegui aunque no podrá contar con Damián Petcoff, que se perderá el choque por sanción.

Pase lo que pase, el cuadro pacense finalizará la jornada en descenso, pues está aún a cuatro puntos de la permanencia. Pese a vencer la pasada semana en El Prado, lo cierto es que el Badajoz aún se encuentra en una delicada situación de la que solo puede salir a golpe de victorias. Precisamente al Villanovense ya le venció en el encuentro de ida y espera poder lograrlo también en la vuelta.

El Villanovense, a disipar dudas

Sigiloso, sin hacer ruido y con la atención puesta en su presa. El Villanovense espera y contempla para asestar un zarpazo voraz a la que pretende que sea su víctima este fin de semana, el Badajoz. Los serones buscan aprovechar el momento de tensión institucional y deportiva por el que pasa el club blanquinegro para volver a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas que han borrado de un plumazo las buenas sensaciones que venía arrastrando el equipo de Gus.

Caer ante Numancia y Navalcarnero, de manera consecutiva, no entraba en los planes ni de los más pesimistas. Por eso el técnico serón se ha empeñado esta semana en recuperar el ánimo de sus jugadores, que saben que con una derrota en el Nuevo Vivero las aspiraciones de luchar por la parte noble de la clasificación caerían en picado.

Sea como sea el Villanovense visita el templo blanquinegro con el objetivo de cosechar unos tres puntos que le aúpen de nuevo en la clasificación y de paso vengar la derrota de la primera vuelta en casa ante los pacenses.

Lo que es seguro es que habrá cambios en el once titular después de que el partido ante el Navalcarnero haya sido catalogado como uno de los peores de todo el curso del equipo que dirige Gus. Así, no es descartable que entre Bermu en el once y que Relu vuelva a la medular tras dos partidos de lateral zurdo de circunstancias. Pajuelo, que fue suplente el pasado domingo, podría también volver a la titularidad.