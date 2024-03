El Montijo con poco tiempo y sin margen para más errores

Alineaciones probables Montijo: Alex Dos Santos; Marcos Rodríguez, Mauro, Pedro, Haro, Jesús Sánchez, Alex Bravo, Yaya, Darius, Runy, Müller. San Fernando: Ramírez; Serbourdín, Ribalta, Omar, Velázquez, Juan, Alemán, Ojeda, Saúl Sánchez, Felipe, Betancour. Árbitro: Jerónimo Montes-García Navas (comité madrileño). Hora: 11.00 Estadio: Emilio Macarro.

Ni hay mucho tiempo ni queda por supuesto margen para el error. El Montijo sólo juega finales en las últimas ocho jornadas y lo hace con el reto de que todas le valgan para buscar la permanencia, ya que ahora mismo hay una salvaje distancia de diez puntos con ese objetivo. A las 11.00 horas (horario peninsular) juega en esta ocasión el Montijo para recibir al UD San Fernando de Canarias en el estadio Emilio Macarro. Curiosamente, el conjunto insular es uno a los que el Montijo logró ganar a domicilio en la primera vuelta y, además, es justo el rival que marca el puesto de promoción para la permanencia, es decir, el primero con los que sueñan salvarse. Por tanto, no es que sea una final, es para el Montijo el partido definitivo para saber si estará dentro de esa pelea las próximas semanas o si, definitivamente, pasará dos meses sin mucho rumbo por la categoría antes de descender.

Deportivamente hablando, tampoco se le puede pedir mucho más al equipo que ahora dirige Jesús Acevedo. Tras ganar en casa al Unión Adarve, estuvo a punto de rozar la machada la pasada semana ante el Guadalajara, pero está claro que el equipo ni tiene la calidad de antes y, sobre todo, le falta mucho fuelle y plantel. Hay varios juveniles y cadetes jugando partidos de Segunda Federación. Entre ellos, ha sorprendido Marcos Rodríguez, que juega de lateral y que empieza a ser titular para Acevedo. Si algo tiene el entrenador pacense es que no le va a temblar el pulso en darles alternativa a los chavales. Por tres razones. La primera es que es un entrenador de cantera de toda la vida y conoce perfectamente qué les puede aportar cada uno. La segunda, la estrategia del club, sacar a la palestra gente joven, revalorizarla y tratar de buscar traspasos como ocurrió con Dani Atanes. Y la tercera, no le queda otra. No hay más en la plantilla. Hay jugadores como Marcel Pedro o Bahruz, de Azerbaiján, que aún no han podido debutar porque no les ha llegado la ficha internacional correspondiente.

El UD San Fernando lleva dos meses con un gran dinámica. Es un equipo que supo tener paciencia con su entrenador, el venezolano Juan Carlos Socorro, al que mantuvo durante siete derrotas seguidas y nueve partidos sin ganar en la primera vuelta. Ahora, sólo ha perdido un partido de los últimos ocho y está a punto de salir deld escenso, donde ha dormido toda la temporada.