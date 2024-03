El Mérida no hace un drama de la derrota y mira hacia adelante

La última derrota del Mérida, antes de la del pasado sábado ante el Alcoyano (1-3), había sido la del 20 de enero en Linarejos. En aquel entonces, los emeritenses eran antepenúltimos y estaban a cuatro puntos de la salvación. Entre medias, han pasado siete jornadas en las que los futbolistas de David Rocha han cosechado un muy buen botín de tres empates y cuatro victorias, saliendo así de la zona de descenso a la Segunda Federación.

Antes de comenzar el choque de esta pasada jornada, los romanos sabían que el Linares, que es quien marca el descenso, había perdido su encuentro, con lo cual se encontraban ante una oportunidad «maravillosa» para alejarse a cuatro puntos, sobre todo «teniendo en cuenta que hace seis semanas (justamente antes de empezar el partido en Valdebebas) estábamos a ocho, pero nada de lamentaciones», afirmaba el entrenador emeritense tras la derrota.

Con mucha naturalidad, asumía el resultado Rocha porque «sabíamos que nos iba a llegar; ahora hay que levantarse bien», pidió el preparador. Lo cierto es que la buena racha de las últimas semanas les permitía asumir finalmente un tropiezo sin que se convirtiera en un drama, pues «dormimos fuera del descenso con una jornada menos».

Nivel menor

Más allá de la normalidad ante la derrota, el preparador también reconoció que su equipo no ha estado «al nivel de últimamente. He tenido la sensación de que no hemos tenido la misma intensidad que en los últimos partidos y que ellos lo han tenido más controlado», aunque también se acuerda de la ocasión de Busi al larguero en el arranque de la segunda parte que hubiera puesto el empate: «el otro día salió cara y hoy (por el sábado) cruz».

El preparador mira al futuro con optimismo: «es una pequeña piedra en el camino, pero vamos a seguir apretando y trabajando. Sabemos que va a ser complicado, cualquiera te puede ganar, pero nosotros también a cualquiera», recalcó el cacereño ante los periodistas tras el encuentro.

De cara al partido del próximo domingo (12.00 horas) en el estadio Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva, en la tienda del club se pueden obtener las entradas y reservar el billete de autobús para viajar a la capital onubense.

En lo que resta de temporada, quedan cinco partidos en el estado Romano José Fouto ante Córdoba, Atlético Sanluqueño, Algeciras, Intercity y Ceuta. Para dichos encuentros, el club ha sacado a la venta un abono especial, que solo puede retirarse hasta el 31 de marzo.

Los precios fijados son en tribuna de 60 euros para los adultos y 45 para jóvenes, mientras que en preferencia son de 40 y 25 euros, respectivamente.

Por otro lado, uno de esos encuentros, concretamente la visita del Algeciras el 13 de abril, ha cambiado de horario, se mantiene el sábado por la tarde, pero se adelanta dos horas, para que dé comienzo finalmente a partir las 16.00 horas, «tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes, policía local y nacional. Esto se debe a la celebración de la Media Maaratón de Mérida esa misma tarde», según ha informado la entidad emeritense en una nota.

Suscríbete para seguir leyendo