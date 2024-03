De la Fuente: "¿La UCO? No vivimos ajenos a la realidad"

Tarde accidentada en Londres, donde el tráfico de la capital retrasó las ruedas de prensa de colombianos y españoles. Los ‘cafeteros’ que tenían previsto hablar a las 18.10, hora inglesa, no comparecieron hasta la 19:45 debido al atasco que no pudieron sortear. Por España comparecieron Rodrigo y el seleccionador Luis de la Fuente, que sale a incendio por rueda de prensa. En este caso le tocó lidiar con el registro que realizó la UCO en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol, a resultas del cual fueron detenidos Tomás González Cueto, los hermanos González Segura (Pedro y Ángel), y el director de Recursos Humanos, José Javier Jiménez.

Los registros de la UCO

El de Haro comenzó explicando cómo vivió el desembarco de la UCO en Las Rozas: “No nos enteramos y entrenamos con normalidad. No va a influir en nuestro trabajo, pero no vivimos ajenos a la realidad. Que los organismos competentes investiguen y hagan su trabajo y nosotros el nuestro. No es agradable en cuanto a la imagen que se da. Ahora que se depuren las responsabilidades. Yo lo que quiero es hablar de fútbol”.

De la Fuente está saliendo a incendio por rueda de prensa desde que es seleccionador y sonreía al ser preguntado por esta circunstancia: “La verdad es que no es mi competencia, pero sí que me está tocando hablar de cosas que no son lo mío. Sé que tengo que hacerlo, pero no es agradable. A mi lo que me gusta es hablar de fútbol, incluso que haya críticas y discutirlas”.

Cubarsí y Gavi

Sobre la posibilidad de que debuten Cubarsí y Vivian explicó que su idea es “que jueguen todos, pero no como un regalo. Haremos cambios y daremos oportunidades a los jugadores que han jugado menos”. Sobre el papel de Cubarsí, “le hemos pedido que sea él. Es un chico con una personalidad y un poso que parece que es mucho más veterano. Que disfrute del momento porque es histórico. Todos le hemos visto jugar y un compañero le dijo: “Es tu primer entrenamiento con la absoluta con 17 años y no has faltado ni un pase”. También habló de Gavi: "Un jugador insustituible en el campo y fuera de él. Soy muy afortunado porque tengo mucho donde elegir".

El seleccionador no se arrugó a la hora de hablar de las posibilidades de España en la Eurocopa: “Somos uno de los equipos que vamos a pelear por lo máximo y tenemos que estar a la altura de las expectativas. Estoy convencido de que vamos a ser candidatos al título en la Eurocopa”. Sobre el rival De la Fuente destacó que “Colombia lleva dos años invictos, diecisiete partidos. Vamos a encontrar un rival muy potente. Será un partido muy interesante con dos equipos con propuestas muy diferentes”. El riojano terminó advirtiendo que "la Liga es mejor que la Premier y los cuartos de la Champions son una prueba de ello. La competitividad de los equipos españoles no está en cuestión".

PI Studio

Rodri: "Somos especialistas en lidiar con estas cosas”.

Rodrigo Hernández también habló de lo ocurrido: “Lo vivimos con sorpresa porque desconocíamos lo que estaba pasando. Una mala noticia porque no es algo agradable, pero hay que dejarlo en manos de la justicia. Llevamos un tiempo con demasiadas cosas extradeportivas. Nos hemos convertido en especialistas en lidiar con estas cosas”.

“La clave es estar al 100 por 100 en nuestra profesión y no evadirnos. Ejerce un papel clave el seleccionador, que ha hecho un gran trabajo porque ha trabajado ese sentido de equipo en estas circunstancias adversas. Incluso se ha ganado un título como la Nations League. Y con el rendimiento que está dando el equipo con estas circunstancias que le rodean refleja el buen trabajo”. El centrocampista también habló de la eliminatoria que medirá al City con el Real Madrid, de la que dijo: “Si quieres ganar la Champions tienes que superar estos cruces. Jugamos la vuelta en casa ante nuestra gente y eso lo debemos hacer valer”.

Sobre su quinto puesto en el Balón de Oro, “estoy feliz por ese quinto puesto. Es una valoración que deben hacer otros y tienes que aceptar lo que sea”. Sobre si Premier y Liga “valorar cuál es mejor o peor no tiene sentido. Cada uno tiene sus dificultades. He estado en las dos y cada uno tiene su grado de complejidad. La Premier tiene más ritmo y la segunda tiene menos, pero es más complicada. Hay que cogerle el punto a cada Liga”.