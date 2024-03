La resilencia de Arturo Álvarez en el Cáceres

«Soy de letras, pero vuelvo a apelar a las matemáticas. Mientras los números aguanten y soporten, vamos a pensar que el Cáceres va a ganar más partidos y que va a luchar por estar un año más en la LEB Oro, aunque hay que ser honrado y honesto y decir que no va a ser fácil y que tendrá un grado extremo de dificultad. Pero no vamos a renunciar hasta que los números aguanten nuestras esperanzas de mantenernos». Arturo Álvarez comparecía este viernes en la previa del duelo ante el Leyma Coruña (domingo, 18.00, Riazor) de nuevo con un claro mensaje: el Cáceres no está aún en LEB Plata y es posible evitar la caída a la tercera categoría del baloncesto nacional español.

La escenificación del técnico asturiano, con rictus relajado, no cambia. Su discurso, tampoco. Y todo ello, pese a que el rival de este fin de semana sea el líder. Álvarez ha tomado como estímulo el triunfo ante el Menorca (el primero desde su llegada sustituyendo a Roberto Blanco) para lanzar mensajes en positivo, vividos además desde dentro. «Ha sido una buena semana de trabajo. El equipo ha disfrutado de esa primera victoria tras la mala racha de resultados y lo ha trasladado a los entrenamientos. Hemos preparado con mucho esmero el partido, que será de máxima dificultad ante el primer clasificado», dijo Álvarez ante los periodistas.

«Sabemos que ellos vienen de dinámica negativa, que van a estar motivados porque perdieron el partido de la primera vuelta en Cáceres, pero no renunciamos a nada. Vamos a por todas ante un rival que tiene una ‘superplantilla’, con 12 jugadores que pueden ser titulares en cualquier equipo de la liga». Con todo y con ello, Arturo Álvarez, inasequible al desaliento, no entrega la cuchara. Es un resilente convencido.

