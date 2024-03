El Miralvalle regala dos cuartos y el partido

65 - Magec Tias Lanzarote: Joana Pereira (12), Ana Fernández (5), Yaiza García (18), Iramzu Drake (14) y Verónica Matoso (10) --cinco inicial--, Carolina Mateo (0), Antonia Schüele (0), Lago (0) y Marta Pérez (6). 60 - Hierros Díaz Miralvalle Plasencia: Cristina Lázaro (9), Eva De Meyer (2), Courtney Shaw (18), Alicia Morales (4) y Maira Horford (3) --cinco inicial--, Ana Moyano (3), Ángela Jiménez (2), Ana Flores (7) y María Romero (12). Marcador por cuartos: 20-9, 39-21 (descanso), 57-45 y 65-60. Árbitros: Rodríguez Francisco y Pinyol Fuertes. Sin eliminadas. Incidencias: Pabellón Municipal de Tías (Las Palmas).

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia cortocircuitó en su largo viaje hasta Tías y cayó derrotado con toda justicia ante un necesitado Magec Tias Lanzarote Contra la Violencia Género (65-60), que con la victoria gana mucha tranquilidad. El equipo de Raúl ‘Rula’ Pérez firmó una de las peores primeras partes que se le recuerdan y tras el descanso no sabría recuperar las sensaciones como para remontar.

Sin acierto durante los primeros dos minutos, el conjunto placentino comenzó a remolque (4-0) de un cuadro local que de la mano de una Yaiza García imparable y ante la débil defensa visitante, poco más tarde golpearía con dureza gracias a un sorprendente parcial de 12-0 que colocaba un complicado 17-5 a falta de poco más de tres minutos. A la conclusión 20-9.

En el segundo aunque el equipo comenzó mejor e incluso anotó un triple rápido tras el pobre 0/3 del primer acto, pero no tardó en exhibir los mismos defectos de antes (acabaría la primera mitad con un 3/11 en triples) y nuevamente perdió demasiadas pelotas, para además encajar muchos puntos a la carrera, o concedió a su rival la superioridad en el rebote. Pero lo peor sin duda llegaría en la segunda mitad de la manga, cuando volvió a fallarlo todo y encajar un parcial de 10-0 que a falta de dos minutos para el descanso significaban un preocupante 37-17 en el luminoso. Al paso por los vestuarios 39-22 y el enfado de Raúl Pérez era de órdago.

En el reinicio el Miralvalle mostró una cara bien distinta en lo ofensivo y conseguiría anotar con cierta regularidad, así y aunque en defensa no mejoró de manera tan visible consiguió hacer la goma (46-38 en el 24) y llegar a meterse en la pelea por el resultado (50-44 en el 27). Aunque el final de manga no fue bueno (57-46).

Durante la primera mitad del cuarto decisivo el equipo de Rula Pérez fue ambicioso y nadie se escondió en esa tarea, pero hasta superado el ecuador no terminó de entender que cualquier opción pasaba por la defensa (65-54 en el 36), porque en ataque la nefasta primera parte había quedado atrás, y lo que sucedió es que cuando fue consciente ya no le dio tiempo a reaccionar. Los nervios aparecieron una vez más y a las locales, que no volverían a encestar, les bastó con jugar largo y mantener la concentración para llevarse el triunfo. A la conclusión 65-60.

