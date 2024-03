El Montijo aparca el descenso para ser otra vez competitivo

El Montijo sabe que, salvo sorpresa y remontada mayúscula, el equipo está con pie y medio en Tercera Federación. Al conjunto de Jesús Acevedo tan sólo le vale salvar la honra en cada encuentro y ser todo lo competitivo que ha mostrado su entrenador que puede ser tras coger un equipo prácticamente en descomposición.

Este domingo, el Montijo recibe al Talavera en su campo, a partir de las 12.30 horas, con la única misión de ser competitivo. Ya no se le pide más a una plantilla que ha vivido toda la temporada en el alambre y que está a punto de firmar el descenso. Éste no se producirá este fin de semana porque además hay enfrentamientos directos como el que juegan Llerenense y Ursaria que impiden que la distancia sea insalvable en lo matemático. Aunque es cuestión de tiempo que ese descenso suceda pronto.

Quiere el Montijo agradar ante su gente en un partido grande, pues el Talavera no fue hace mucho equipo de Primera Federación y, además, ha liderado este grupo V de Segunda Federación de forma holgada en la primera vuelta. En el Montijo todavía se desconoce si podrán debutar el portero Marcel Pedro y el centrocampista de Azerbaiyám, Bahruz.

Al entrenador local no le tiembla el pulso y ya salió en el último once inicial ante el San Fernando con dos canteranos en el once titular y un ramillete de ellos en el banquillo. No le queda más fuelle al Montijo que intentarlo por ahí a sabiendas que el rival es uno de los bloques más experimentados de la categoría.

Para el Talavera, todos los encuentros parecen ser ya finales. Lo son desde que el equipo se vio desplazado del primer puesto en la primera vuelta dentro de una liga que había tenido bajo control, pero que se le ha ido escapando.

Los manchegos llevan tiempo sin sacar buenos resultados lejos del municipal El Prado. Su último triunfo fuera de Talavera se produjo precisamente en suelo extremeño ante el Llerenense. Fue el 14 de enero de 2024. No obstante, recientemente también se ha llevado algún trastazo que otro como la última derrota sufrida en suelo extremeño esta temporada por 4-0 ante el Cacereño

El Talavera ha perdido regularidad y eso se desprende de sus discretos números en la segunda vuelta.

Parece que el agua dará una tregua a las horas y al partido y permitirá una buena entrada en el estadio Emilio Macarro.