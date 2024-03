La indisciplina es el motivo del adiós de Bre Scott al Al-Qázeres

La sorprendente rescisión de contrato de Bre Scott, la máxima anotadora de la Liga Femenina Challenge y jugadora más valorada estadísticamente del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, dejó este sábado en segundo plano la victoria del equipo frente al Vega Lagunera Adareva Tenerife (71-61). La decisión fue anunciada apenas media hora antes de iniciarse el choque sin que previamente hubiese habido indicio alguno de que eso podía producirse. Las reiteradas faltas de disciplina, según ha podido saber este diario, han sido el motivo de este desenlace, sobre el que la escolta norteamericano ha expresado sus quejas a nivel público. El club quiere pasar página lo antes posible para centrarse en lo que le queda de competición mientras ultima la parte burocrática de la ruptura.

En su comunicado, las explicaciones fueron escuetísimas y de hecho no se apunta a razón alguna para un movimiento que sin duda debilita a nivel deportivo al equipo de cara a los ‘playoffs’ de ascenso a la Liga Femenina Endesa, dentro de apenas tres semanas. Scott promediaba 17,9 puntos y en su último partido, la derrota tras triple prórroga ante el Azul Marino Viajes Mallorca, había alcanzado los 30. Jesús Sánchez, entrenador y director deportivo del club, no fue preguntado al respecto después del partido ante el Adareva, pero algo se ha ido sabiendo en las últimas horas.

Pero la intención es que, a corto plazo, menos sea más. Los motivos apuntan más a la falta de acoplamiento a nivel personal de la jugadora, que según algunas fuentes tenía una relación difícil con algunas compañeras y miembros del cuerpo técnico. Tras varios episodios en partidos y entrenamientos ya había sido advertida y multada sin que hubiese habido un cambio en una actitud que se consideraba sobre todo imprevisible y dañina para el grupo.

COSAS RARAS

Según contó la propia Scott a través de su cuenta de Instagram, en un comentario que posteriormente desapareció –borrado por ella misma--, «solo sé que no me voy porque quisiera irme, me voy porque me dijeron que me fuera». Además, añadía misteriosamente que «son un montón de cosas raras las que han pasado, pero la verdad saldrá a la luz».

El Alter Enersun Al-Qázeres parece haber priorizado mejorar su clima interno que contar con la plantilla al completo para el momento supremo de la temporada, considerando que el rendimiento global del equipo mejorará sin Scott al tener a otras jugadoras exteriores que pueden absorber el protagonismo del que gozaba en ataque: promediaba 30 minutos en pista por encuentro y 12,9 tiros de campo intentados.

