Arturo Álvarez se postula para seguir en el Cáceres

¿Empieza a pensar el Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la próxima temporada cuando todavía restan seis jornadas para el final de la campaña que, salvo milagro deportivo, le llevará de regreso a la LEB Plata? Oficialmente, no. Este sábado (20.30 horas) visita al Longevida San Pablo Burgos en lo que es una estación más de su ‘vía crucis’ particular. Pero de reojo ya se mira lo que puede pasar en la campaña 2024-25, para la que ya hay un entrenador que se ha postulado para ocupar el banquillo: Arturo Álvarez.

Preguntado por este diario en la rueda de prensa previa al encuentro de Burgos, Álvarez, dijo abiertamente que le encantaría seguir dirigiendo al equipo, del que se hizo cargo hace nueve jornadas... con solo una victoria en su haber todavía. «Cáceres me parece una plaza increíble, sea en la categoría que sea. Lo era en ACB, me lo parecía en LEB Oro y en Plata no me importaría si hay un buen proyecto y se apuesta por una continuidad», respondió.

Álvarez sí puso tres condiciones: notar el respaldo de la afición -de momento escéptica, intentando asimilar también, a su modo, el inminente descenso-, ganar más partidos desde ahora hasta el final y que el equipo siga mejorando en el juego, como ha apuntado en los últimos encuentros. «Si no es así, no sería merecedor de una oportunidad, pero me encantaría», comentó el técnico asturiano.

Por lo que parece, el asunto todavía no se ha puesto sobre la mesa de la junta directiva. Todo hace indicar que quien sí continuará será el director deportivo, Joaquín Rodríguez, llegado apenas una semana antes que el entrenador, aunque sobre esto falta una confirmación pública.

¿Misión posible?

Una hipotética conclusión es que quizás la próxima temporada se esté empezando a jugar ya mismo en partidos como el de Burgos. Álvarez verbalizó lo que todos saben: su candidatura será imposible si no acumula algunos momentos brillantes más aparte del sufrido triunfo ante el Menorca y la meritoria batalla presentada ante Leyma Coruña y Tizona en las jornadas posteriores.

Precisamente lo sucedido ante el ‘otro’ equipo burgalés el domingo pasado ha marcado el trabajo de la semana. La ocasión de ganar a uno de los equipos más temibles de la competición y haberla dejado escapar ha supuesto otra herida dentro de un vestuario ya muy magullado a estas alturas. «Nos ha costado arrancar», reconoció Álvarez, que además ha tenido que lidiar con los problemas de Mike Nuga (virus), Pau Carreño (esguince de tobillo) y Hansel Atencia (pequeña luxación en un dedo). Se espera que los tres puedan jugar haciendo un esfuerzo, pero no es la situación ideal frente a otro de los ocupantes de la zona alta.

Sin embargo, el San Pablo tampoco llega feliz. En los últimos días se especuló incluso con la destitución de su técnico, Lolo Encinas, castigado por la irregularidad de una plantilla construida, por segundo año consecutivo, para reconquistar un puesto en la Liga Endesa. «Esperaban mucho más. Es una cancha a la que van 8.000 personas. y quieren seguir en la estela de la lucha por el ascenso. Lo vamos a tener complicado», declaró el técnico del Cáceres, que a continuación ofreció su perfil más optimista: «¿Por qué no podemos hacer un buen partido y que de una vez salga cara?».

Sí que asumió que existe «frustración» entre los suyos porque «Hemos hecho una sesión específica para los finales de partido y de posesión. En el argot futbolístico, quién tira los penaltis. Ahora ya lo tienen bastante claro, pero no hemos descargado sobre nadie porque los latidos del corazón hace que se tomen malas decisiones». También se ha trabajado en «la lacra», como la definió, de los tiros libres (11/22 ante el Tizona y un 65,8% en toda la campaña, la tercera peor marca de la liga).

El realismo se impone, se mire o no al futuro. «La permanencia cada vez parece más imposible y quedan menos partidos. No logramos ganar y estamos muy lejos. Queremos superar a Castellón y ganar partidos para que la afición quede con un buen sabor de boca. Somos profesionales y vamos a luchar hasta la última jornada», prometió Álvarez. Se inicia así un ciclo intenso, ya que en la siguiente semana habrá partidos ante Fuenlabrada (en casa el miércoles) y Oviedo (fuera el domingo).

Suscríbete para seguir leyendo