El Mérida visita Granada con la obligación de ganar

Al entrenador del Mérida, David Rocha, no le gusta hablar de finales, pues suele argumentar que, tras el próximo partido, siempre habrá otro. Sin embargo, la visita que su equipo va a realizar este domingo (12.00 horas) a la Ciudad Deportiva del Granada Club de Fútbol «la tenemos marcada en rojo. Nos estamos jugando muchísimo, es un partido fundamental».

La circunstancia de que el filial nazarí sea el colista prácticamente desahuciado puede hacer que se convierta en un partido-trampa: «si vamos confiados porque son el colista, lo vamos a pasar mal, es todo lo contrario y los jugadores están concienciados», avisaba el preparador, que recupera a Mizzian y a Elejalde, seguramente para ser alternativas ofensivas en la segunda parte, mientras que no podrá contar con el sancionado Pipe, por lo que Beneit volverá al lateral derecho, ni con los lesionados Álvaro Juan y Padilla.

Doble filo

Tras la buena segunda parte del equipo ante el Córdoba la semana pasada, Rocha podría darle continuidad a ese equipo, con la reubicación de Beneit al lateral, la entrada de Sandoval como extremo zurdo y Javi Martín por dentro junto a Chuma.

Para conseguir la victoria, Rocha entiende que «el nivel de concentración e intensidad tiene que ser el de Córdoba, no el de Recre o Alcoyano» y reconoce que un rival que no se juega nada «puede ser más peligroso. La semana ha sido muy buena y hemos hecho mucho hincapié en que no haya ningún tipo de confianza, porque a nivel individual son muy buenos y quieren demostrar cosas. Esa juventud les hace cometer errores, pero nos va a poner las cosas difíciles seguro».

Si para Rocha que el Recreativo Granada no tenga presión le puede hacer un equipo muy peligroso, Germán Crespo, técnico granadino, por su parte, quiere jugar con la ansiedad emeritense porque «se está jugando mucho, sabe que si no gana aquí se puede quedar descolgado». Crespo espera «alargar el buen juego de las últimas semanas», pues a pesar de los malos resultados, sus partidos últimamente suelen estar muy apretados en el marcador. No podrá contar con los sancionados Diego López y Pablo Sáenz.

A nivel clasificatorio, los emeritenses llegan a esta jornada en puestos de descenso, empatados a puntos con el Linares, que recibe al Antequera, y con un punto menos que el San Fernando, que marca la salvación y visita al Alcoyano. Por su parte, el Atlético Sanluqueño, que está a tres puntos, recibe al Atlético B.

Recreativo Granada: Pol Tristán, Raúl Castro, Óscar Naasei, Van Rijn, Eu Gutiérrez, Dani Clavijo, Juanma, Carlos Pérez, Mario González, Sergio Rodelas y Julito. AD Mérida: Juan Palomares, Raúl Beneit, Bourdal, Bonaque, Lluis Llácer, Acosta, Juanjo Sánchez, Busi, Dani Sandoval, Javi Martín y Chuma. Árbitro: David Cambronero González (comité de Castilla-La Mancha). Estadio: Ciudad Deportiva del Granada CF. Hora: 12.00.

Suscríbete para seguir leyendo