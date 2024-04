Punto de vida para el ‘Villano’

1 - SANSE: Jagoba; Isma (Saúl min. 86), Mayorga, Luque, Ocaña; Guille Perero (Miki min. 72), Yael, Macho (Pareja min. 31), Juancho (Pablo Haro min. 86); Ces Cotos (Hugo min. 72), Arasa. 1 - VILLANOVENSE: Lázaro; Samu Hurtado, Guille Campos (Javi Sánchez min. 90), Carlos Cano, Manuel Ortiz; Pajuelo (Mario González min. 57); Benji (Bermu min. 57), Alberto Fuentes (Luis Nicolás min. 85), Relu, Isra Cano; David Agudo (Adi min. 57). GOLES: 1-0 (min. 52): Mayorga. 1-1 (min. 74): Alberto Fuentes. ÁRBITRO: Fontecha Márquez (comité vasco). Amarilla a Ocaña, Yael; Adi, Luis Nicolás y Benji. Roja al local Luque (25’). INCIDENCIAS: 1.200 espectadores en el estadio JDH-Matapiñonera.

Punto con susto el que se llevó el Villanovense en casa del líder Sanse. El conjunto local se adelantó en el marcador mediación de Mayorga, que remató a placer de cabeza a la salida de un córner. El Villanovense buscó el empate y se lo encontró en un disparo lejano de Alberto Fuentes que sorprendió al portero local Jagoba. El Sanse buscó el segundo gol y en un balón colgado, Lázaro blocaba y al caer golpeaba a Saúl que quedó inconsciente en el césped y que tuvo que ser evacuado en ambulancia. La próxima jornada, el conjunto serón recibe en casa al Unión Adarve madrileño.

La balsámica victoria ante el Mensajero tras cuatro partidos sin ganar, dio ese balón de oxígeno necesario al Villanovense para afrontar esta recta final de temporada y sobre todo, eludir el descenso. Para ello, los serones tenían ante sí un difícil encuentro ante el líder Sanse, que alterna victorias como local con empates como visitantes y que pugna con el Numancia y la Segoviana por el ascenso directo.

Ocasiones

El encuentro comenzó con el Sanse creando mucho peligro sobre la portería de Lázaro. Al minuto, pase de Juancho a Arasa que cabeceaba alto y, no había pasado otro, cuando Arasa habilitaba de taco a Juancho que lograba disparar raso teniendo el meta serón que estirarse a su cepa derecha para enviar el esférico a córner. Del mismo, despeje a la frontal del área y otra vez Juancho, de potente volea, casi sorprende a Lázaro, que tuvo que tocar lo justo para despejar por encima del larguero. Doble susto para el Villanovense que hizo saltar a Gus del banquillo y pedir atención a toda la zaga verde.

Benji era la referencia del Villanovense arriba y buscaba huecos por los que crear peligro. Al cuarto de hora, buena jugada personal de Manuel Ortiz que, tras irse de varios adversarios, intentó un pase a David Agudo que no llegó a buen puerto ante la presión local. Juancho seguía con su afán de disparar en cuanto tuviese oportunidad y en el 20, un rechace de cabeza de Carlos Cano lo enganchó el colombiano desde fuera del área acabando por encima del larguero.

Pero en el minuto 25 dio un vuelco el partido tras una dura entrada de Luque a Isra Cano que supuso la tarjeta roja directa al jugador local y una falta lejana que Alberto Fuentes disparó directo a puerta blocando sin problemas Jagoba. El Sanse movió ficha y dio entrada a Pareja. Juancho, por su parte, seguía probando los reflejos de Lázaro y en el 35, otro disparo desde la frontal y otra buena intervención del meta gaditano. En el 40, llegó el primer córner serón e Isra Cano, en la frontal del área pequeña, tuvo una media volea que casi logra el primer tanto visitante. Con el árbitro muy protestado por la grada, se retiraron ambos equipos con el 0-0 en el marcador.

Segunda parte

No movieron ficha los entrenadores tras el paso por vestuarios pero se podían ver a varios jugadores calentando en la banda. Juancho, en el 50, intentó sorprender a Lázaro con una vaselina desde casi el centro del campo pero fue defectuosa y lejos de los tres palos serones. El que sí que no fallaría fue Mayorga en el 52 tras un córner botado por Yael y el central, de cabeza en el segundo palo, remataba a gol.

La réplica extremeña llegaría en la siguiente jugada, con una internada de Benji y disparo del dominicano por encima del larguero de Jagoba. No esperó más Gus y realizó un triple cambio antes de la hora de partido. Pajuelo, David Agudo y Benji dejaban su puesto al exsansero Mario González, Adiguibe y Bermu. No le quedaba más remedio al Villanovense buscar alguna solución ya. En el 59, centro por la izquierda de Fuentes que Adi no pudo rematar a las mallas y diez minutos después, disparo del camerunés a las manos de Jagoba.

Y en una jugada aislada, sin peligro aparente por el flanco derecho, conducción de Alberto Fuentes y disparo al palo largo del portero, al que le hace un extraño la pelota y se cuela para empatar. Muy muy celebrado el gol por toda la parroquia serona y sobre todo por Gus, sabedor de la importancia de la igualada.

En el 83, jugada de infarto por parte sansera cuando Arasa se marchaba por velocidad de su par, pisaba área, su primer disparo lo blocaba Guille Campos y el rechace, otra vez para Arasa, lo remataba incomprensiblemente delante de Lázaro por encima del larguero. La tuvo Pablo Haro en el 89 en el mano a mano con Lázaro pero el bravo portero andaluz supo aguantarle para despejar in extremis su disparo. La recta final fue una presión asfixiante del Sanse, que puede perder el liderato con ese punto. Gran susto en el 94 cuando Lázaro blocaba un balón por alto y en la caída golpeaba a Saúl y quedaba inconsciente en el césped. Alarma de todos los asistentes médicos en el campo y se tuvo que retirar en la camilla y evacuado en ambulancia. 10 minutos estuvo el encuentro detenido y tras dos minutos jugando, el árbitro decretó el final del partido.

