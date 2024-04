El hombre que devolvió la Copa a Bilbao se baña en La Vera

La Copa del Rey del Athletic Club ante el Mallorca, en la tanda de penaltis tras el 1-1 final, tuvo un protagononista extremeño: el entrenador del club vasco, Ernesto Valverde, que dejó claro que el título, ganado este sábado, tras 40 años de espera en el equipo vasco, «no tiene comparación con ningún otro» que haya logrado en su carrera debido a que este supone «algo especial» por el tiempo que llevaban «persiguiéndolo».

«Este título no tiene comparación con ningún otro. Con otros equipos he tenido la necesidad de ganar y los he celebrado así. Este supone algo especial por el tiempo que llevamos persiguiéndolo, por las finales perdidas y por lo que supone la Copa para el Athletic», confesó Valverde, nacido hace 60 años en la localidad cacereña de Viandar de la Vera.

Valverde explicó en las semanas previas a la final «siempre» han tratado de tranquilizarse y centrarse «en el partido» pese a toda la presión que tenían. «Nunca piensas en la celebración. Sé lo que es perder una final en penaltis y es jodido. Esta Copa significa mucho para toda la gente que quiere al Athletic», comentó.

«En el Athletic todos somos uno, y evidentemente eso es fundamental. Nosotros somos el Athletic, los jugadores, los que hemos venido aquí, todos los aficionados de todas las partes del mundo. Pero al final los jugadores son los que nos representan a todos y son muy importantes», apuntó.

El ‘Txingurri’ quiso recordar que pese a la euforia, tienen «una obligación» con «la afición» que es «ganar todos los partidos» que puedan en lo que queda de temporada, en busca de jugar la Liga de Campeones la próxima campaña. «Tenemos que seguir peleando para que nuestra afición esté contenta con el club», añadió.

En cuanto a la tanda de penaltis, Valverde dijo que conforme pasaban los minutos iba pensando «en los lanzadores», así como en mentalizar a los jugadores que «eso podía ocurrir». «He elegido los que han entrado de refresco para afrontar esa sensación con mucho estrés. El quinto era de Unai Gómez, pero se ha alegrado de no tener que lanzarlo», señaló.

Máximo cariño

Nunca ha olvidado sus raíces extremeñas. Viandar de la Vera es un pequeño pueblecito, cuyo censo se sitúa en torno a los 250 habitantes. Está asentado en una falda de la Sierra de Gredos, que le protege de los vientos fríos de la estepa castellana; mientras que al sur, su altitud le proporciona maravillosas vistas hacia las Vegas que riega el río Tiétar, tabaqueras por excelencia. A Valverde todos los vecinos le conocen, ya sea por una relación de parentesco o de amistad, aunque se marchó muy pequeño con su familia a Euskadi.

Ya en 2017, cuando fichó por el Barcelona, este diario publicó un reportaje en el que se recogían varios testimonios. «Todos los veranos viene por aquí», aseguraba su tía Mercedes Tejedor Miranda.

Para ella es «como si fuera un hijo». Hay que tener en cuenta que cuando los padres abandonaron la agricultura y emigraron para buscar una vida mejor «yo me fui con ellos y le crié allí; por lo tanto es como si fuera un hijo mío». Indica que Valverde tiene tres hijos, «dos niñas y un niño». Se siente contenta de la cima futbolística a la que ha llegado su sobrino, al que le gustan los tasajos «y las comidas caseras de su madre. Todo muy natural», sin que desprecie «un buen vino», a la hora de comer, apunta Jiménez.

El técnico mantenía los amigos del pueblo, entre los que se encuentra Pedro Alonso. «Hablamos de temas normales. Le encanta la fotografía y la sierra. Siempre lleva la cámara», asegura Alonso. Tiene publicado un libro de fotos y ha hecho exposiciones de sus obras en Bilbao y Barcelona. Aparte de la sierra, le gusta ir andando hasta la vecina localidad de Talaveruela, «y bañarse en la Garganta de las Meñas, que separa Viandar y Losar de la Vera, así como aguas arriba de la garganta de Minchones, en Villanueva de la Vera». En Viandar también se contaba que «también se deja ver por las terrazas de los chiringuitos de la Garganta de Cuartos al fresco de la noche».

