Misión cumplida en Granada para el Mérida

0 - RECREATIVO GRANADA: Pol Tristán; Raúl Castro (Nils Mortimer, min. 46), Óscar (Máximo Alonso, min. 86), Nico Van Rijn, Brau; Clavijo, Juanma, Carlos Pérez (Paco Cantal, min. 46), Rodelas (Ibarrondo, min. 67), Mario González, Julito (Griger, min. 67). 2 - AD MÉRIDA: Juanpa Palomares, Beneit, Bourdal, Bonaque, Llacer (Damián Canedo, min. 60), Acosta, Juanjo (Prada, min. 78) Busi, Sandoval (Elejalde, min. 85), Chuma (Ben Hamed, min. 78), Mizzian (Javi Martín, min. 60). GOLES: 0-1 (min. 18) Sandoval. 0-2 (min. 45) Mizzian. ÁRBITRO: Cambronero González (Colegio castellano manchego). ;Mostró tarjetas amarillas a los locales Rodelas, Juanma y Griger y a los visitantes Acosta, Bonaque, Sandoval y Llacer. INCIDENCIAS: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva del Granada Club de Fútbol ante 600 espectadores.

La AD Mérida sumó un valioso triunfo en su visita a la Ciudad Deportiva del Granada CF ante el Recreativo (0-2). Los emeritenses hicieron valer su gran acierto en la primera parte para frenar el empuje inicial de los canteranos granadinos y convertir en gol las que prácticamente fueron sus dos únicas ocasiones claras. Después, en la segunda mitad, los extremeños se centraron en defender el resultado y frenar las acometidas de un equipo local que buscó el gol con ahínco, pero que, cuando consiguió rematar, se encontró con un Juanpa Palomares muy acertado bajo los palos que incluso le paró un penalti a los granadinos.

Salió más enchufado el equipo local, que desde el pitido inicial mostró sus intenciones de ir a por el partido y ya en los primeros minutos tuvo una buena ocasión en un centro de Rodelas, a balón parado, que Van Rijn remataba de cabeza alto por muy poco. Sufría la zaga emeritense, que en el 12 tenía que emplearse a fondo para despejar un buen centro de Julito. Los que no fallaban eran los de David Rocha, que en el 18 conseguían adelantarse en el marcador tras un robo de balón de Sandoval, que casi desde su área se fue en velocidad ante la inoperancia de la zaga granadina y con la ayuda de Busi, con quién combinaba bien el balón, que al final volvía a sus pies y, de ahí, al fondo de las mallas de la portería local.

Era el minuto 18 y los extremeños habían sacado máximo rendimiento a sus acciones ofensivas. El gol permitió a la AD Mérida jugar con mucha tranquilidad en los minutos siguientes, cediendo el balón de nuevo a los locales y tratando de mantener la posición en defensa para buscar sus opciones al contragolpe. La tuvo en una buena jugada de combinación que, sin embargo acabó abortando la zaga granadina. Mientras, el rival trataba de rehacerse y volvía a lanzarse en busca de la meta contraria. Óscar probaba suerte en el minuto 26 con un remate desde fuera del área que se le fue alto y Julito ponía a prueba los reflejos de Juanma apenas un par de minutos mas tarde.

Se desinflaban los granadinos por momentos y cada vez tenían más problemas para llegar con el balón controlado cerca del área de un Mérida que seguía defendiendo con mucha contundencia y acierto. Aún así, tuvo una buena ocasión Brau en el 35, pero Juanpa Palomares despejaba de nuevo el esférico. Y cuando todo parecía indicar que al descanso se llegaría con el 0-1 en el marcador, en el minuto 45, los extremeños aprovechaban un nuevo contraataque para firmar el segundo en una nueva internada de Sandoval que le puso el balón a Mizzian para que este solo tuviese que empujarlo dentro de la portería de Pol Tristán.

Con inteligencia

El 0-2 supuso un serio mazazo para los locales. Probó el técnico granadino con dos cambios en el descanso, buscando más profundidad. Estaba claro que el Recreativo Granada no iba a bajar los brazos y necesitaba volcarse sobre la portería contraria. El dominio era completo de los de Germán Crespo, que seguía teniendo teniendo la posesión y las ocasiones ante un Mérida cada vez mas encerrado atrás que no tuvo ninguna ocasión clara en toda la segunda mitad. Si las tuvo el cuadro local, primero en un remate de Julito que blocaba en dos tiempos Palomares, y en el minuto 61 en una volea de Rodelas que atrapaba de nuevo el meta local. Juanpa Palomares estaba salvando a los suyos, que no conseguían mantener el balón en su poder y sufrían ante las acometidas de los andaluces.

La mas clara del Recreativo Granada llegaba en el minuto 75, en un centro de Mario que remataba Nils Mortimer, pero Juanpa Palomares se lucía y con una gran estirada evitaba el gol desviando el balón a córner. Un córner que acabó con penalti a favor de los locales. Juanma se encargaba de ejecutar la pena máxima pero, una vez mas, Juanpa Palomares detenía el lanzamiento y dejaba casi sin esperanzas a los locales. Aún así, no podía relajarse la AD Mérida, que durante los minutos finales del encuentro sufrió, más si cabe, ante las acometidas de los locales. Ahora, sin embargo, el equipo emeritense, prácticamente encerrado por completo en su área, conseguía desbaratar los intentos desesperados de un Recreativo Granada que no disparó mas entre los tres palos.

