Montijo, un paso atrás sin nada que reprochar

Cero reproches y sí muchos elogios. Ese fue el mensaje de Jesús Acevedo, entrenador del Montijo, tras consumarse el descenso de su equipo a Tercera Federación. «Duele mucho, pero estoy muy orgulloso de toda la plantilla. Se han dejado el alma, no se les puede pedir más. En ningún momento han bajado los brazos ante todo un Cacereño», enfatizada el preparador rojinegro, que advertía que esa misma será la línea que sigan los suyos en las cuatro jornadas que restan.

Más feliz, aunque también con un rictus de malestar, estaba Julio Cobos, preparador del Cacereño. «Estoy más o menos contento», decía. Más por los tres puntos sumados que dan oxígeno al conjunto verde, que se aleja a cinco del descenso y a cuatro de la plaza de promoción por la permanencia. Y menos por el tanto encajado en el minuto 94. «Al final todos los goles pueden contar», apuntaba el técnico, que cree que con los 41 puntos que tiene su equipo no será suficiente. «Está todo el mundo apretando mucho y vamos a tener que seguir sumando. La gente está ganando, nadie quiere bajar y van a ser necesarios más de 41». Clave en esta pelea será el duelo del próximo domingo ante el Llerenense, inquilino ahora de la posición del ‘playout’.

«Hoy me preocupaba ser capaces de poder con la presión, todos nos estamos jugando mucho y ser capaces de ganar un partido que no es fácil a pesar de la situación del Montijo. Al final era un derbi ante un equipo que viene de hacer buenos partidos», explicaba Cobos, que reprochaba a los suyos la falta de solidaridad en algunas ocasiones. «Ha habido muchas veces, al menos yo lo veo así, que por querer meter el gol teniendo a un compañero en mejor posición no hemos sido capaces de marcar. Nos ha faltado ser más generosos», reiteraba el preparador verde.

240407EXT_CARLOS GIL (196094223).jpg / Carlos Gil

Sucedió eso en el día en el que se presentaba la cantera del Cacereño, que crece año a año. Esta temporada fueron 450 los niños y niñas que saltaron al centro del Príncipe Felipe. Se reparten en 26 equipos, desde zagalines, los primeros en pisar el césped y que se entretuvieron con los aspersores que regaban la hierba en ese momento, hasta los juveniles. Todos posaron juntos con la tribuna del estadio a sus espaldas en una instantánea que guarda el futuro del club verde.

