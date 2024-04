Buen papel de Ángel Santos, que estrena compañero en Algarve

Fin de semana de sobresaltos para el piloto extremeño Ángel Santos, que se estrenaba en el nuevo Campeonato de España de GT4. Lo hacía con un nuevo compañero, Mikkel Kristensen, de tan solo 15 años de edad y que iba a tener su bautismo en competición en el circuito portugués de Algarve, ambos al volante del Ligier JS2 R del equipo Chefo Sport.

Desde el viernes, la dupla Santos-Kristensen se mostró en pista muy consistente, siendo los más rápidos en los segundos libres. Esas buenas sensaciones las iba a certificar Santos al firmar en los primeros entrenamientos clasificatorios la primera pole del nacional, lo que les iba a dar la primera posición en la parrilla de salida de la carrera del sábado.

En los segundos clasificatorios, Kristensen consiguió una meritoria tercera posición para la salida de la carrera del domingo. Desde la privilegiada primera plaza tomaba la salida el extremeño Ángel Santos en la carrera 1. Y desde los primeros impone un ritmo alto que sus rivales no pueden seguir, por lo que consigue una abultada distancia sobre ellos.

El coche del extremeño, en liza. / Cedida

Pero la aparición del safety car por un incidente en pista hace que toda esa distancia se diluya. En la resalida, de nuevo Santos vuelve a imponer su ley y escaparse, pero en la vuelta 11, en la curva 5 dos Porsche de categoría superior se tocan entre ellos, provocando un accidente y quedándose uno de ellos justo en la trazada de la salida de la curva que no tiene visibilidad.

En el medio

Santos llega a ellos y se encuentra al Porsche en el medio, llegando a unos 180 km/h y de forma providencial consigue evitar embestirlo, pero no poder llegar a parar el Ligier que termina contra las protecciones y dañarlo para así abandonar la carrera. "Es una curva en la que prevés la salida y que se hace prácticamente a fondo. Me ha costado mucho poder evitar el impacto, al perder el coche la velocidad me ha hecho terminar contra la valla y dañar el Ligier. Lo siento mucho por Mikkel, que no ha podido estrenarse en esta primera carrera", comentaba Ángel Santos a la vuelta al box con las asistencias del circuito.

Chefo Sport trabajó durante toda la tarde y dejaron el Ligier listo para la carrera del domingo. Pero de nuevo iban a aparecer dificultades para el equipo. Durante la noche una intensa lluvia descargó sobre el circuito de Algarve, dejando la pista con muchísima humedad, lo que sin duda era un hándicap para el debut de un piloto de tan solo 15 años. Esperando que se secara la pista con cierta celeridad, todos los equipos montaron neumáticos de seco, una dificultad más para Kristensen. Pero este ha dado destellos del talento que ha demostrado durante los tests invernales haciendo un relevo digno de pilotos experimentados, entregándole a Santos en el cambio de piloto el Ligier en tercera posición sobre un asfalto muy difícil.