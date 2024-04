El Villanovense pierde y se mete en un lío muy serio

0-VILLANOVENSE: Lázaro, Samu Hurtado (Javi Sánchez, min. 86), Guille Campos, Carlos Cano, Manolillo, Relu, Pajuelo (Benji, min. 66), Fuentes, Bermu (Mario, min. 66), Isra Cano, Adi (Agudo, min. 80). 1-UNIÓN ADARVE: Adrián Fernández, Gonzalo Expósito, Juanma, Sotres, Ortolá (Diego, min. 69), Hakim, Álvaro Sánchez, Fran García (Harta, min. 62), David Sanz, Álex Blanco, Albur (Nico, min. 86). GOLES: 0-1 Hakim (min. 65). ÁRBITRO: Saez Vital (colegio andaluz). Amonestó a los visitantes Relu y Bermu y a los visitantes Álvaro Sánchez y Gonzalo Expósito. INCIDENCIAS: encuentro correspondiente a la trigésimo primera jornada de liga disputado en el Estadio Municipal Villanovense ante la presencia de 900 aficionados.

El Villanovense se mete en problemas. Así de simple. Los serones cayeron derrotados este domingo por la mínima ante el Unión Adarve en un partido que una vez más fue un claro síntoma de que al conjunto de Villanueva de la Serena la temporada se le está haciendo cuanto menos larga.

De tener la salvación a tiro de piedra, el Villanovense ha dilapidado en cuestión de semanas la ventaja que tenía y ahora afronta las tres jornadas restantes con el agua al cuello. Una situación difícil para el equipo de Gus, que ante el Adarve no encontró su fútbol.

Quizás por la temperatura, que desde luego invitaba a guardar fuerzas para el tramo final del partido, o porque ninguno de los dos equipos parecía dispuesto a arriesgar más de lo justo y necesario, pero lo cierto es que la primera mitad de Villanovense y Unión Adarve fue digno para el olvido. Pocas ocasiones, demasiado fútbol control y un ritmo de juego plano. Ingredientes desde luego poco atractivos a ojos del espectador. Apenas se contaron un par de ocasiones de cierto peligro para el Villanovense en la primera parte y otra de los visitantes, que controlaron el balón con comodidad, pero que tampoco dieron muestras evidentes de una superioridad notoria sobre su rival.

Avisó temprano el Villanovense en un buen arranque de partido en el que se diluyó demasiado pronto. Adi, a los cinco minutos del arranque, se guisó un buen acercamiento al entrar en el área e intentar un golpeo algo escorado que no cogió puerta. Unos minutos más tarde fue Bermu el que lo intentó, también en una acción aislada e individual, con una jugada típica del extremo para acabar con un golpeo de zurda desde la frontal que atrapó Adrián Fernández sin mayores apuros.

A partir de ahí fue el Unión Adarve el que se adueñó de la pelota con un juego combinativo muy plano y con escasa capacidad de sorpresa. Se echaba de menos el atrevimiento de jugadores desequilibrantes en uno y otro equipo. Por eso Fuentes lo intentó en una transición que finalizó con un golpeo suyo desde la frontal pero que no cogió puerta.

Y no fue hasta la media hora de juego cuando los del barrio del Pilar contabilizaron su primera ocasión de cierto peligro en el partido. Fue en un balón dividido dentro del área serona que aprovechó Fran García para empalar una peligrosa volea con pierna derecha, pero que se encontró en el camino con una sobria mano de Álex Lázaro para desbaratar la ocasión de los madrileños. Ese aviso hizo que el Villanovense soltara amarras para intentar capear el temporal que se le podría venir por encima, pero que al final no fue tal. Antes del descanso Gonzalo Expósito, del Adarve, lo intentó con una falta lejana sin peligro sobre la portería villana.

La falta de acierto, otra vez

El inicio de la segunda parte fue al menos prometedor a favor de los locales. No es para menos después de encadenar, en los primeros minutos, varias ocasiones claras para haberse puesto por delante. Pero como esta película ya la han echado el final parecía cantado. Los serones desaprovecharon las que tuvieron y luego lo pagaron. Primero fue Adi el que recibió dentro del área tras una muy buena transición, pero la definición del nigeriano, con todo a placer, no fue buena. Instantes más tarde fue Isra Cano el que no llegó a concretar tras un lanzamiento de falta ejecutado por Alberto Fuentes. El andaluz puso un gran centro que llegó al segundo palo. Ahí fue donde Isra Cano metió la puntera con la puerta vacía, pero llegó forzado y el remate no cogió puerta.

Y como la película ya la habían echado se sabía que el Unión Adarve no iba a necesitar mucho para poner tierra de por medio. Por eso apenas unos minutos después fue Hakim el que aprovechó una caraja defensiva en un balón parado para poner por delante a los suyos. El balón parado dictó sentencia a la postre.

El gol sentó como un jarro de agua fría a los serones, que a base de cambios y de empuje ineficiente intentaron remar contracorriente para meterse de nuevo en el partido, algo que ni tan siquiera consiguieron. Apenas se pudieron contabilizar un par o tres de tímidos intentos en los minutos posteriores por parte de los de Gus, que se mostraron inoperantes en ataque cuando más lo necesitaban. Lo intentaron Manolillo, Fuentes y Guille Campos con tímidos acercamientos que acabaron en nada.

Una derrota que sitúa al Villanovense en una posición delicada antes de visitar el próximo fin de semana a un Guadalajara que quiere mirar hacia arria en las dos últimas jornadas.