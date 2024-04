Otro ‘match ball’ para el Cáceres: bajará si pierde ante Ourense

Que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad bajará a LEB Plata al final de esta temporada se lleva diciendo semanas. Incluso meses. Este viernes podría consumarlo de forma matemática si pierde ante el Ourense en el Multiusos (20.45 horas) o incluso si, en un partido que empieza 45 minutos antes, el Melilla gana en la pista del Força Lleida. Esto último es poco probable a la vista de la pésima forma del equipo de la ciudad autónoma, que lleva una serie abierta de ocho derrotas consecutivas -justo desde que le ganó al propio Cáceres- y acude al feudo de uno de los aspirantes a amarrar el ‘factor campo’ en los ‘playoffs’.

Lo terrible -una muesca más en el chafado revólver de esta temporada- es que, a la vista del mal momento melillense, el conjunto verdinegro hubiese tenido opciones de pelear hasta el final si hubiese arrancado alguno de estos últimos encuentros que ha perdido cuando ya parecía descartado.

Así lo reconocía el propio Arturo Álvarez este jueves. «Es algo que da muchísima rabia. Hemos perdido cinco partidos en la última pelota. Las estadísticas de baloncesto dicen que más o menos ganas la mitad en esas situaciones, pero a nosotros nos ha tocado el 0%. Ahora mismo con dos victorias más estaríamos a una de Melilla, que está en una dinámica negativa, y en cuatro jornadas podríamos luchar», dijo el técnico, que a continuación hizo autocrítica. «Si no hemos podido ganar es que no lo hemos hecho bien. Siempre gana el que mete más canastas y se define como el mejor del partido», indicó.

Su discurso se mantiene inalterable respecto a jornadas anteriores: se trata de dejar una buena imagen y ser profesionales hasta el último minuto, por mucho que los malos resultados y la imagen deficiente -como el pasado domingo en Oviedo- se repitan una y otra vez. «Tenemos una liga personal y un compromiso con esta ciudad y este club por lo que cada victoria va a ser un reto. Cuanto más podamos hacer, mejor será para los chicos. Esto ya no va de estadísticas ni de quién mete más puntos o menos. Va de pasarse la pelota, de compartir», explicó.

Charla desde arriba

La situación debe estar siendo tan complicada, tan difícil de asimilar, que tanto el director deportivo, Joaquín Rodríguez, como el presidente, José Manuel Sánchez, visitaron el entrenamiento para lanzar a los profesionales un mensaje que a Álvarez no le importó compartir. «Vamos a ser solidarios, a cooperar. Tener un punto más arriba o abajo en nuestra estadística no va a variar quién te fiche la temporada que viene. Y eso nos ha pasado. Estoy muy dolido conmigo mismo por no haber sacado dos o tres victorias más que creo que nos merecíamos y que nos habrían puesto en otra situación».

El técnico realizó otra reflexión genérica a preguntas de los periodistas. ¿Qué había hecho mal Cáceres respecto a equipos también modestos como Oviedo, Ourense o Cantabria para estar al borde del descenso y los demás no? «Quizás hemos sufrido muchísima presión interna. No por la gente ni por el club mismo, sino por los propios jugadores, para meter la canasta ganadora cuanto antes y acabar encajando unos parciales de 10 o 15 puntos. El equipo ha estado sobrepasado por momentos. Merecería tener un estudio una vez terminada la temporada para incidir en eso, pero creo que a nuestros jugadores les ha faltado un poco de fortaleza mental con esa bajada de brazos por momentos, esa cabeza abajo, ese espíritu... Hemos pasado esa crisis mental», indicó.

¿Y el partido en sí? Cuando acabe faltarán otras tres jornadas en las que o bien ya estará todo sellado o bien se prolongará la agonía. Hay problemas en la dirección del Cáceres porque ni Dani Rodríguez ni Hansel Atencia han entrenado en los últimos días por sus respectivas dolencias, aunque se les pedirá que hagan un esfuerzo para dar algún descanso a Pablo Rodrigo. En el Ourense (cuatro derrotas seguidas) es muy posible que sea baja su referente anotador, Justin Turner, como ocurrió en la primera vuelta(73-61, 4ª jornada).

