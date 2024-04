Las cuentas del Mérida pasan por sumar 7 puntos más

A medida que avanzaba la primera vuelta en Primera Federación, y teniendo en cuenta que está categoría tiene muy pocas temporadas de vida para ‘analizar’ un comportamiento histórico, daba la sensación de que la permanencia iba a estar en unos guarismos bastante bajos, pues los equipos de la parte baja estaban sumando muy pocos puntos. Sin embargo, como suele ser habitual en todas las categorías, los equipos de abajo intentan agarrarse a la competición y suelen sumar más puntos en la segunda vuelta que en la primera parte de la campaña. Traducción: en este momento las cuentas de todos los equipos pasan porque la salvación estará en 45 puntos. Esto significa que los emeritenses están a siete de conseguir el objetivo.

Los primeros tres de esos siete los podría conseguir este domingo (12.00 horas) en Melilla. «Tenemos una oportunidad importante de dar un bocado a la permanencia», reconocía David Rocha en su comparecencia previa al choque. El técnico emeritense no podrá contar con Raúl Beneit por acumulación de tarjetas y, de hecho, esa podría ser la única novedad en el once titular con la entrada de Pipe en el lateral derecho. «Vamos a tocar poco porque el equipo está funcionando bien», explicaba el preparador, aunque también afirmaba que «hay jugadores que están apretando», destacando principalmente las figuras de Elejalde y Álvaro Juan. «Ha sido una pena» que las lesiones no les haya permitido tener más minutos «porque creo que hubiera sido una temporada diferente. Tenemos muchas ganas de darles continuidad, porque los dos han tenido un año complicado, a pesar de lo cual nos han dado muchísimo en los pocos minutos que han tenido».

