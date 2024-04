Al Villanovense le llega la hora de ganar y respirar

Tic, tac, tic, tac. El reloj sigue contando para el Villanovense en una cuenta regresiva que no hace sino impacientar a un equipo que lo tenía casi hecho hace unas semanas y que ha tirado por la borda la posibilidad de vivir un final de liga más o menos tranquilo. Ahora, con el agua al cuello, deberá sacar adelante los próximos compromisos ligueros para no verse condenado a pelear a cara de perro por no descender.

Este sábado visitan al Guadalajara y lo hacen en una situación peligrosa, aunque todavía no puede catalogarse de límite. Los serones, tras caer derrotados el pasado fin de semana en casa ante el Unión Adarve por un pírrico 0-1, son duodécimos y marcan la salvación con 40 puntos, dos más que el Llerenense, en 'play out', y tres más que el Navalcarnero, ya en descenso.

Una situación que poco menos que obliga a que los de José González 'Gus' traigan de vuelta para Villanueva un botín de puntos para respirar de cara a las dos últimas jornadas. Ganar para coger algo de aire, en eso se resume el partido de este fin de semana para los serones. Un equipo, el Villanovense, que desde luego no viene de dejar buenas sensaciones en sus últimos partidos y parece que la temporada se le está haciendo especialmente larga al equipo de Villanueva de la Serena.

Una posición algo más ventajosa ocupa el Guadalajara, que es noveno con 43 puntos y que incluso se atreve a mirar sus opciones de jugar Copa del Rey teniendo en cuenta la buena posición que ocupa el Getafe B (no la puede jugar por ser filial). El caso es que el Guadalajara ha sumado tres victorias en sus últimas cinco jornadas, aunque vienen de perder por 3-1 ante el Navalcarnero.

El cuadro que dirige Gonzalo Ónega jugará con la necesidad de victoria de un Villanovense en el que Gus introducirá cambios en busca, quien sabe, de un revulsivo que pueda surtir efecto. Mario, desaparecido de las últimas alineaciones, podría tener su oportunidad, aunque quien parece que esperará desde el banquillo es Bermu, casi desaparecido en las últimas jornadas. En defensa no parece que vaya a haber muchas novedades, mientras que en la punta del ataque, Adi, parece ser la única garantía de peligro de cara a puerta.