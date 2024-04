Y Alonso volvió a hacer magia: "No nos rendimos"

El viernes asombró bajo la lluvia, que aprovechó para asegurarse un tercer puesto de salida para la carrera sprint, lejos de la posición natural del actual Aston Martin, que el propio Fernando Alonso sitúa entre la séptima y la novena posición a una vuelta. Este sábado se ha defendido con todas sus armas y ha tenido que retirarse por un pinchazo tras un toque con Carlos Sainz. Para más ‘inri’, la FIA le ha vuelto a castigar y le ha impuesto una sanción de 10”, sin consecuencias dado el resultado. Por la tarde, Alonso se ha tomado su particular ‘vendetta’ en la pista y ha repetido el tercer puesto en clasificación para la carrera principal del domingo. Y esta vez ha hecho su ‘magia’ en seco.

Se ha plantado en Q3 sin demasiados problemas y una vez allí Alonso se ha marcado dos vueltas antológicas que le han permitido ser el mejor del resto tras los ‘intocables’ Red Bull. Sin duda, el mejor modo de celebrar su nuevo contrato con Aston Martin (hasta 2026) y la enésima demostración de que, a sus 42 años, aún es capaz de asumir cualquier desafío al volante.

Ambicioso, el asturiano ha confesado que “podría haber conseguido algo más. No sé lo lejos que estaba 'Checo'; en el primer sector perdí un poco el coche y pensé... '¿sigo o aborto?' Porque perdí dos décimas en dos curvas, pero no nos hemos rendido, hemos seguido empujando durante toda la vuelta y hemos conseguido un buen tiempo”, ha explicado.

Alonso ha querido agradecer la labor de su equipo, que está trabajando a marchas forzadas para corregir el rumbo después de un tibio inicio de temporada en el que el español ha estado casi siempre por delante de lo que cabía esperar del AMR24. “El coche ha mejorado desde esta mañana, hemos hecho algunos cambios de reglajes y a ver si mañana eso se traduce en puntos”, apuntado.

El nuevo formato al sprint otorga deja margen a las escuderías de Fórmula 1 en lo relativo al parque cerrado. Alonso ha señalado que “no puedes cambiar el coche completamente, porque estás ya en el ritmo del fin de semana, pero sí puedes hacer pequeños cambios en la configuración; algunos para solucionar problemas de equilibrio, otros son incógnitas de cara a la carrera. Hasta mañana por la tarde no sabremos la respuesta, pero estoy muy orgulloso del equipo. No nos estamos rindiendo, aún no estamos en la posición que queremos, pero seguimos empujando”, ha cerrado Fernando con una delatora sonrisa, poniendo el broche a una jornada de lo más intensa para él.

Su jefe Mike Krack ha hecho la perfecta definición de Fernando: "Tiene ese extra que nadie tiene. He trabajado con muchos pilotos y nunca he visto nada parecido. Por eso empujé tanto por su continuidad en Aston Martin. Es muy Inteligente, es rápido desde la primera vuelta, se implica mucho en todo... a veces es un poco gruñón, pero puede serlo si acaba tercero como hoy",