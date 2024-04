El Badajoz debe ganar y esperar resultados

ALINEACIONES PROBABLES BADAJOZ: Narváez; Fran Grima, Borja López, Liza, Chacartegui; Toni Jou, Toscano, Petcoff; Adri Carrasco, Castri y Ewan Urain. MONTIJO: Dos Santos; Pedro, Mauro, Matheus, Calles, Jesús Sánchez, Yayá, Bravo, Runy, Darius, Müller. ÁRBITRO: Alberto Sánchez Ingidua (Castilla y León). HORA: 12.30

Montijo y Badajoz se ven las caras este domingo, a partir de las 12.30 horas en el municipal Emilio Macarro, en un derbi que afrontan de muy distinta manera. El Montijo ya está descendido y el encuentro sólo le sirve para hacer una taquilla de sobresaliente y aliviar sus arcas económicas. El Badajoz, por su parte, no tiene margen de error. Es favorito para ganar, pero cualquier tropiezo lo puede condenar a la lona de la Tercera.

Suena reiterativo decir que el Badajoz disputa este domingo una nueva final, pero es la realidad. Eso le espera durante las próximas tres semanas, siempre y cuando no tropiece y se produzca un desastre aún más prematuro. Para el duelo ante el Montijo, Luis Oliver anunció en su comparecencia previa al choque que no podrá contar con Carlos Cordero y tiene la duda de Álex Alegría. Se espera que toda una marea blanquinegra acompañe al equipo en el desplazamiento más corto de la temporada, con menos de media hora de trayecto en coche. Más de 600 entradas vendidas durante la semana que pueden traducirse en cerca de un millar este domingo. «El hecho de que haya afición tuya en el estadio te hace desconectarte de la realidad. La experiencia suele ser muy buena y esperemos que se monte una buena fiesta», declaró el polifacético Oliver Sierra en sala de prensa.

Respecto al choque ante el cuadro montijano, el técnico del equipo pacense no espera ningún tipo de facilidad a pesar de tratarse del equipo que va colista en la clasificación y que ya ha descendido. «El partido va a ser complicado. Es un equipo que pone difícil las cosas. Sabemos que el césped artificial no se nos ha dado bien este año y no tenemos margen. Cuando los años son malos, todas las estadísticas son malas», asegura Oliver. El preparador aragonés sostiene que su rival aún tiene un importante aliciente en el derbi de este domingo: la entidad de su rival. «Es un equipo joven y con hambre. Tienen un escaparate inmejorable: jugar contra el Badajoz. Van a ir a muerte», apunta.

Sobre el posible once, Oliver parece tenerlo más o menos claro dadas las complicadas circunstancias que está viviendo el equipo durante estas semanas. «Vamos a intentar meter toda la altura que tengamos para controlar el juego aéreo. No estamos con margen para ponernos a inventar. Jugarán los que mejor estén», detalla.

También se mojó sobre la posible presencia en el once rival de Santi Müller, un jugador cedido por el Badajoz al rival. «Él tiene claro que es jugador del Badajoz. Si marca el gol que nos da el descenso y vuelve aquí en quince días, no sabe con qué cara volver. Las cláusulas del miedo son poco románticas, pero se ponen para evitar poner en aprietos al futbolista. Con él no hay solución buena», explica.

El Montijo, por su parte, aprovechará el duelo para seguir viendo a futbolistas que puedan formar parte del próximo proyecto en Tercera. Como ya avisaron desde el club, serán competitivos hasta el final.