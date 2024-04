El Cáceres confía en Arturo Álvarez para el nuevo proyecto en LEB Plata

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ya prepara el futuro. Tras confirmar este viernes matemáticamente lo que ya palpaba desde hace semanas, el descenso a la LEB Plata con la derrota ante Ourense (71-77), el club ya trabaja en un nuevo proyecto ambicioso y con el objetivo de recuperar lo antes posible una plaza en la segunda categoría nacional. Habrá muchos cambios, pero, salvo giro inesperado en los acontecimientos, no serán ni en el banquillo ni en la dirección deportiva. Pese a los malos resultados desde que llegaron a finales de enero, a los responsables de la entidad les está gustando el trabajo tanto de Arturo Álvarez como de Joaquín Rodríguez. Se les ha propuesto continuar y en principio, con las lógicas reservas de que pueda surgirles alguna oferta más potente, aceptarán.

El caso particular de Álvarez es llamativo porque de los trece partidos que ha dirigido como entrenador del equipo solamente ha ganado uno, el que sumó ante el Hestia Menorca hace cinco jornadas. Intentará mejorar el balance, pero los tres partidos que restan, ante Movistar Estudiantes (fuera), Força Lleida (casa) y Betis (fuera) son complicados. Se ha decidido pasar por alto el dato de lo sucedido esta temporada, culpando ante todo a la confección inicial de la plantilla de lo que ha sucedido, y confiar en él de un modo inequívoco. Su entendimiento con la junta directiva ha sido evidente. A los principales rectores del club les gustan su forma de trabajar, su personalidad y sus ideas de cara al futuro, con las que se pretende fortalecer un proyecto de cantera local.

Álvarez está encantado con que se le haya elegido contra pronóstico. Hace algunas semanas se postuló para seguir en el cargo, aunque reconociendo que sus resultados estaban siendo insuficientes. Su rueda de prensa posterior a la derrota ante el Ourense fue todo un mensaje en presencia de varios directivos. Uno de ellos, Abelardo Martín, llegó a preguntarle públicamente si le gustaría seguir. «Me encantaría. No es una espina la que tengo clavada, es un puñal: tener éxito en esta ciudad. Me dolería no poder intentar llevar al club donde merece. Me encantaría, pero no sé si me lo merezco, pero sí soy consciente de que me he hecho un cacereño más del baloncesto. Si se me propone, sería un desagradecido si dijese que no», respondió.

Frustrado y triste

El entrenador asturiano dijo sentirse «frustrado, triste y un poco cabreado» tras consumarse el desenlace. «No creo que fuese la manera más idónea de perder el partido, de competirlo. Fuimos dominando hasta mediados del segundo cuarto. Al final volvió a aparecer el fantasma de no ganar y nos centramos en acciones individuales. Cometimos errores de principiantes que nos hacen caer ante un equipo al que hicimos creer que podían ganar», analizó.

No le faltó autocrítica («me frustra porque es mi trabajo y debería haber intentando que no pasase» y «no hemos conseguido que todos remen a la vez») y desechó como excusa las ausencias de Dani Rodríguez y Hansel Atencia, este ya comenzado el partido. «Debíamos ser un equipo. Si lo hubiésemos sido hasta el final no hubiese pasado esto. Debíamos disfrutar del partido, pero nos ha durado poco ese sueño y esa idea. Seguiremos la misma línea», comentó.

Lamentó el descenso «de una ciudad histórica» por la directiva, que «le echa horas y muchas más cosas» y por «la afición», llegando a pedir perdón. «No merecéis pasar malos momentos viendo baloncesto, con tantas derrotas. Hemos dejado en la estacada a gente que ha hecho que no nos falte de nada», espetó, prometiendo que hasta final de temporada «intentaremos ser lo más dignos posibles, diciéndole a los chicos que cada partido sea como la final de la Copa de Europa». «Todos hemos podido hacer un poquito más. Quizás, mucho más. Es como me siento», añadió.

Suscríbete para seguir leyendo